Immobilier : le prix des passoires thermiques est en forte baisse dans ces deux régions françaises

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est souvent pris en compte dans l'estimation du prix d'un logement. (Illustration) (Etadly / Pixabay)

Le prix des logements anciens peut varier fortement en fonction du diagnostic de performance énergétique (DPE). Selon une étude des Notaires de France publiée lundi 11 décembre 2023 et relayée par Capital , c'est dans la région Nouvelle-Aquitaine que les différences de prix entre les maisons disposant d'un bon DPE (classées A et B) et les passoires thermiques (classées F et G) sont les plus importantes.

Pour déterminer ces écarts, les notaires ont calculé les différences de prix entre un logement classé D, c'est-à-dire avec une performance énergétique moyenne, et des habitations similaires classées A ou B et F ou G en France métropolitaine en 2022. Résultat : en région Nouvelle-Aquitaine, une maison classée F ou G est en moyenne 22 % moins chère qu'une maison classée D. Les maisons jugées performantes présentent pour leur part un prix moyen 12 % plus élevé.

Une différence moins importante en Ile-de-France

En Ile-de-France (petite couronne), le prix des maisons classées F ou G est 5 % moins cher qu'un logement à la performance énergétique moyenne (classé D), détaille Capital . Quant aux appartements, c'est dans la région Grand Est que les différences de prix sont les plus marquées, avec des biens classés F ou G en moyenne 11 % moins onéreux que ceux classés D. À l'inverse, les appartements classés A et B sont 14 % plus chers.

Depuis le 1er janvier 2023, les logements dont la consommation excède 450 kilowattheures par mètre carré sont interdits à la location, rappelle Capital . Il devrait en être de même dès 2025 pour tous les logements notés G.