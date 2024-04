Immobilier : est-ce le moment d’acheter ou faut-il patienter ?

Malgré une tendance à la baisse des prix, beaucoup d'acquéreurs (53 %) semblent encore hésiter à se lancer dans l'aventure immobilière. (Crédit photo : 123RF)

Les taux d'intérêt se font plus cléments, les crédits sont plus accessibles, et les prix de l'immobilier semblent se stabiliser. Les conditions sont-elles réunies pour acheter ou faut-il encore patienter ?

Le début de la saison printanière marque une lueur d'espoir pour le secteur immobilier, après une période agitée qui a secoué les Français pendant plus d'un an. Les taux d'intérêt se font plus cléments, les crédits sont plus accessibles, et les prix se stabilisent après une période tumultueuse. Certes, le marché reste moins dynamique qu'avant le Covid, mais des signes de renouveau pointent à l'horizon. SeLoger et Meilleurs Agents ont réalisé une enquête et une analyse quantitative du marché de l'immobilier afin de dégager les principales tendances.

Des acheteurs prudents face à la baisse des prix

Malgré une tendance à la baisse des prix, beaucoup d'acquéreurs (53 %) semblent encore hésiter à se lancer dans l'aventure immobilière. Le principal frein ? Des prix qu'ils jugent encore un peu trop élevés (61 %). Les taux d'intérêt, quoique plus cléments, maintiennent une certaine prudence chez les acheteurs potentiels, qui préfèrent parfois attendre un peu plus pour sauter le pas.

Du côté des vendeurs, c'est un peu la même chanson. Plus de la moitié (54 %) estiment que le moment n'est pas tout à fait idéal pour mettre leur bien sur le marché. Les négociations qui s'étirent en longueur ne sont pas pour les rassurer. Aujourd'hui, 92 % des acquéreurs négocient, et les vendeurs (48 % d'entre eux) acceptent de jouer le jeu pour éviter des délais de vente interminables.

Des tendances contrastées dans les grandes villes

Les 11 plus grandes villes de France offrent un tableau nuancé.

À Nice (5.130 euros par m2) et Montpellier (3.693 euros par m2), les prix ont grimpé respectivement de 3 % et 2,3 %. Toutefois, les délais de vente ont augmenté de neuf jours à trois mois à Montpellier, laissant présager une retournement de situation. À Marseille et à Rennes, les prix remontent très légèrement (respectivement + 0,5 % et + 0,1 % sur le premier trimestre 2024).

En revanche, à Bordeaux, les prix continuent leur chute avec - 6,9 % sur un an et -2,5 % sur le premier trimestre 2024. De plus, les délais de vente se sont allongés de 18 jours en 3 mois, passant à 110 jours, ce qui risque de tirer encore davantage les prix vers le bas.

À Strasbourg, la baisse des prix se stabilise avec -2,2 % sur les trois derniers mois. Les délais de vente se sont allongés de 4 jours. Même tendance à Paris avec une baisse de -1,8 %, mais tout de même une baisse de -7,3 % sur un an, passant sous la barre symbolique des 10.000 euros le m2. Malgré tout, les biens immobiliers se vendent rapidement.

Enfin, à Nantes, alors que les prix étaient en hausse en début d'année 2023 (+0,2 %), ils ont dégringolé de -5,8 % entre avril et novembre 2023 pour à nouveau baisser au premier trimestre 2024 (-0,8 %).

Les crédits immobiliers

Avec le durcissement des conditions (taux d'intérêt, taux d'usure, conditions d'acceptation et d'endettement maximal …), la production de crédit à chuté de - 66 % depuis juin 2022 selon la BCE. Assez légitimement, 52 % des acquéreurs se disent inquiets quant à l'obtention d'un prêt immobilier.

Selon le site Meilleurs Taux, si les dépôts de demande de crédit ont baissé de -35 % entre mars 2023 et mars 2024, les dossiers de demande de crédit ont augmenté de +30 % depuis octobre 2023. Après avoir atteint 5 % en juillet 2023 pour les crédits de plus de 20 ans, les taux des crédits immobiliers semblent avoir atteint un pic en décembre 2023 avec un taux moyen de 4,35 %. Depuis, une légère baisse s'opère puisqu'on enregistre des taux à 4 %.

Cette hausse des taux freine les acquéreurs : sur les 53 % qui pensent que ce n'est pas le bon moment pour acheter, 77 % estiment que les taux sont trop élevés.

Est-ce le moment d'acheter ?

De nombreux Français se montrent prudents quant à l'opportunité d'achat, en raison principalement des taux d'intérêt jugés trop élevés. Cependant, la baisse des prix et la flexibilité croissante dans les négociations offrent un certain équilibre sur le marché. Et la plupart des acquéreurs (82 %) se disent qu'à terme, ils pourront renégocier à la baisse le taux de leur crédit. Dans l'ensemble, le marché immobilier semble évoluer vers une situation où les acquéreurs ont davantage la main, ce qui peut présenter des opportunités pour ceux qui sont prêts à les saisir.