Immobilier : ces villes qui comptent le plus de passoires thermiques à vendre

un grand nombre de communes d’Ile-de-France figurent parmi celles ayant les plus hauts taux de passoires énergétiques. (pasja1000 / Pixabay)

Les dispositions de la loi Climat & Energie continuent à progressivement s’appliquer. Dès 2025, les logements notés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) seront interdits à la location. Suivront en 2028 ceux notés F. Or, selon l’inventaire des annonces de vente sur le portail Bien’ici du quatrième trimestre 2023, environ 11 % des logements mis en vente en France sont classés F ou G. Certaines villes sont cependant plus concernées que d’autres, comme l’explique Capital .

L'Ile-de-France surreprésentée

Au total, Bien’ici a analysé la situation du marché immobilier de 250 villes de grande ou moyenne taille. On remarque ainsi dans un premier temps qu’un grand nombre de communes d’Ile-de-France figurent parmi celles ayant les plus hauts taux de passoires énergétiques. C’est le cas de l’ensemble des villes affichant plus de 24 % de logements notés F ou G dans le parc de logements à vendre sur la plateforme.

Trois communes affichent même un taux de 30 % de passoires énergétiques à vendre : La Courneuve (Seine-Saint-Denis), Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et Paris. D’autres villes franciliennes affichent également un pourcentage important de logements mal notés par le DPE, comme Villemomble (Seine-Saint-Denis), avec 28 %, ou bien Vincennes (Val-de-Marne), 28 % également.

Certaines grandes villes épargnées

La première ville hors Ile-de-France à apparaître dans le classement est Montluçon (Allier), avec 23 % de passoires énergétiques. A l’inverse, un grand nombre de communes disposent d’un taux quasi nul de logements G ou F en vente sur Bien’ici. C’est par exemple le cas de Colomiers (Haute-Garonne) et d’Istres (Bouches-du-Rhône), avec 1 %, et de Vitrolles (Bouches-du-Rhône), qui est proche des 0 % de passoires énergétiques.

En Ile-de-France, Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) fait quant à elle figure d’exception, puisqu’elle affiche aussi un pourcentage de 1 % de logements mal notés au DPE. De nombreuses communes, parfois assez peuplées, sont encore au-dessus de 4 % de passoires énergétiques mises en vente, comme Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, 2 %), Carcassonne (Aude, 2 %), Marseille (Bouches-du-Rhône, 3 %), ou Vannes (Morbihan, 4 %).