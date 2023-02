Immobilier. Ces villes où il est conseillé d’investir dans une résidence secondaire

Le classement est basé sur les 150 communes françaises de plus de 2 000 habitants avec le taux le plus important de résidences secondaires. (Pixabay)

« Le Figaro » a dressé le palmarès des communes françaises dans lesquelles il est préférable d'acheter sa résidence secondaire. Val-Cenis, La Tranche-sur-Mer et Villers-sur-Mer montent sur le podium.

Vous avez envie d'une résidence secondaire et le budget suffisant pour mener à bien ce projet ? Reste à trouver la ville dans laquelle acheter votre bien. Le palmarès dressé par Le Figaro pourrait vous aider. Le quotidien a cherché les communes idéales pour s'offrir une maison secondaire en 2023.

21 critères pris en compte

Pour cela, il a pris en compte les 150 communes françaises de plus de 2 000 habitants avec le taux le plus important de résidences secondaires. 21 critères ont été considérés, parmi lesquels le prix de l’immobilier, le montant de la taxe foncière, le nombre de cambriolages recensés, les loisirs et commerces qui se trouvent à proximité ou encore le taux d’ensoleillement.

En considérant toutes les communes (en bord de mer, en montagne ou les stations thermales), c'est la station du Val-Cenis qui arrive en tête de ce classement. Située à 1 400 m, la ville qui se trouve à 25 kilomètres de l'autoroute, n'a subi aucun cambriolage en 2021 et dispose d'une belle offre de loisirs. De plus, la station n'est pas victime du tourisme de masse et la nature est préservée. La deuxième place nous emmène au bord de la mer, sur la côte vendéenne, à la Tranche-sur-Mer. La taxe d'habitation y est faible, on s'y sent en sécurité, et la station balnéaire offre un cadre naturel agréable et un taux d'ensoleillement très favorable, proche de celui de Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes.

L'île-de-Ré bien placée

Pour ceux qui aiment la mer, il faut miser sur le littoral atlantique (Carcans, Quiberon, Vendays-Montalivet). L’île-de-Ré se démarque avec trois communes aux douze premières places : La Flotte, Le Bois-Plage-en-Ré et Saint-Martin-de-Ré. Le Calvados tire son épingle également avec Villers-sur-Mer (2e du classement mer et 3e au général) et Courseulles-sur-Mer (7e pour la mer et 10e du classement général). Pour la Méditerranée, Zonza en Corse se classe en 11e position et Collioure dans les Pyrénées-Orientales pointe à la 14e place. A l'inverse, Banyuls-sur-Mer ou Saint-Cyprien, dans le même département sont dans les profondeurs du classement.

Pour ceux qui préfèrent la montagne, les communes les plus favorables pour s'offrir une résidence secondaire se situent toutes dans les Alpes : Les Belleville, La Plagne-Tarentaise, Autrans-Méaudre-en-Vercors, Taninges, Barcelonnette, Villars-de-Lans ou encore Chamonix.