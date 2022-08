Ils sont coincés dans leur appartement depuis six mois à cause d’une panne d’ascenseur

Ayant des problèmes de santé, ils ne peuvent pas emprunter les escaliers, ce qui les oblige à rester confinés dans leur appartement, au 10e étage.

Depuis le 2 février dernier, Mohamed et Rahma, âgés de 78 ans, ne peuvent plus quitter leur appartement, ne serait-ce que pour prendre l’air. L’ascenseur qui conduit à leur logement, situé au 10 e étage de l’immeuble du 461 Le Grand Mail, à Montpellier, est en panne .

Des problèmes de santé les empêchent de prendre l'escalier pour continuer leurs activités, selon Midi Libre . Rahma est atteinte d’un cancer du sein, d’une insuffisance cardiaque et de problèmes aux jambes qui la contraignent à se déplacer avec un déambulateur et Mohamed a une insuffisance respiratoire. Rahma a même raté trois rendez-vous médicaux pour son cancer à cause de cette panne d’ascenseur.

Un impayé de facture de la part du syndic

Mohamed est dans l’incompréhension. Il assure payer toutes ses charges et ne comprend pas pourquoi il est coincé chez lui. «I ls dépriment. Surtout ma mère à cause de l’isolement. Ils vivent la situation comme une injustice, ils paient leurs charges et ils estiment avoir le droit à un service à la hauteur », explique l’un de leur fils, Abdelmjid.

Ce dernier a dû quitter son poste de professeur d’histoire-géographie dans l’Ain pour venir s’installer chez ses parents et les aider à faire leurs courses. Fin juin, la famille a fait appel à un avocat et a envoyé une lettre de mise en demeure au syndic afin de demander des indemnités. Elle a également fait une demande de relogement d’urgence à la Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier .

Citya Cogesim, le syndic de la copropriété, assure que des travaux, d’un montant de 6000 €, vont débuter au mois d’août mais, d’après Midi Libre, le devis n’est pas encore signé. La société qui assurait le suivi de l’ascenseur, Paca Ascenseur, ne souhaiterait pas intervenir en raison d’un impayé de facture de la part du syndic.