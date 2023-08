« Il y a encore des criminels qui utilisent le bitcoin » en France, alerte la gendarmerie

En 2022, le volume des transactions illicites en cryptomonnaies a atteint un niveau record. Illustration. (Pixabay / MichaelWuensch)

Lors d'une conférence dans le cadre de la 4e édition de Surfin'Bitcoin au Casino de Biarritz, la gendarmerie a mis en garde contre les délits liés aux cryptomonnaies.

Le colonel Nicolas Duvinage, à la tête du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) au sein de la gendarmerie française, a alerté sur les délits liés aux cryptomonnaies lors d'une conférence dans le cadre de la 4e édition de Surfin'Bitcoin. L'évènement se tenait au Casino de Biarritz pendant trois jours, du 23 au 25 août 2023.

Si le colonel a d'abord assuré que les cryptomonnaies « comme le bitcoin sont des outils de la vie courante » , dont « 99,9% sont utilisées par des honnêtes gens » , elles peuvent également tomber entre les mains de personnes malintentionnées. « Quand on détient ses cryptomonnaies, il est préférable d'éviter de regarder son smartphone et son application de cryptomonnaies favorite dans les transports » , conseille ainsi Nicolas Duvinage, dont les propos ont été rapportés par BFMTV .

« Il y a encore des criminels qui utilisent le bitcoin »

Le colonel l'affirme : « Oui, il y a encore des criminels qui utilisent le bitcoin » . Ce dernier recense deux types de profils : ceux qui découvrent l'univers de la cryptomonnaie, plus facilement identifiables, et « les plus tech des criminels » . Une centaine de cryptomonnaies aurait été utilisées par les criminels en France durant les trois dernières années. Le bitcoin bien sûr mais aussi des monnaies virtuelles beaucoup moins connues.

La gendarmerie doit faire face à des services de mixage qui permettent de brouiller les transactions en cryptomonnaies, détaille BFMTV . « Nous n'avons pas rencontré d'usage licite des mixeurs » , a cependant déclaré le colonel. En 2022, le volume des transactions illicites en cryptomonnaies a atteint un niveau record de 20,1 milliards de dollars. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années.