Il squatte son propre appartement pour faire partir le locataire qui ne paie plus son loyer

Le septuagénaire a préféré gérer lui-même la situation plutôt que de faire appel à la justice. (Sephelonor / Pixabay)

Face à un locataire qui ne payait plus ses loyers, un propriétaire de 71 ans a décidé d'occuper son propre appartement à Quimper (Finistère). L'homme, qui avait acheté ce studio de 20 m² en 2004 et l'avait toujours loué à des étudiants ou jeunes actifs, avait trouvé un nouveau locataire en 2020. Problème : le jeune homme de 24 ans a cessé de payer les loyers cette année et ne prenait pas soin du logement, rapporte Ouest-France .

Squatteur chez lui

Face à l'état déplorable de l'appartement, dans lequel il avait pu entrer, le septuagénaire avait envoyé deux mises en demeure à son locataire, que ce dernier n'a jamais consultées. Le versement des loyers s’est ensuite totalement arrêté. Un commandement de payer a été adressé au locataire par un huissier afin de lancer une procédure d’expulsion, mais l’homme n’en a pas pris connaissance non plus.

Le propriétaire, qui avait déjà connu une situation similaire par le passé, a décidé d'agir lui-même. « J’ai lu sur Internet que si je restais 48 heures, je devenais squatteur. Et donc, qu’on ne pouvait pas me déloger aussi facilement que ça » , explique-t-il. Il est donc entré – illégalement – dans son propre studio pour s'y installer.

Une situation juridique complexe

Les deux hommes ont cohabité pendant une semaine dans une ambiance relativement apaisée. « Je ne lui veux pas de mal , a confié le propriétaire. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais il faut qu'il se fasse aider. » Le locataire a finalement déménagé au septième jour. N'espérant pas récupérer les 1 800 euros d’impayés, le septuagénaire s’est lancé dans des travaux.

Selon l'Agence départementale d'information sur le logement (Adil), ce genre de situation est complexe. Une fois le bail signé, le locataire est chez lui et le propriétaire ne peut aller dans le logement sans son accord, sous peine de commettre une violation de domicile. Face à un impayé, la médiation est recommandée pour trouver une solution. Les procédures d'expulsion sont longues et coûteuses pour le propriétaire. Passer par une garantie Visale peut être une solution s'assurer de percevoir un loyer constant.