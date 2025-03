Idées de placements insolites / iStock.com - Olga Yakovleva

Le vin ?

En France, les ventes de vin sont en baisse et la bière s’impose de plus en plus (une bonne idée d’investissement ?). Toutefois, en investissant dans le vin, on peut espérer un rendement d’environ 5/6 % et même supérieur à 20 % (sur le long terme) avec un investissement dans une cave patrimoniale (grands crus). Si vous voulez vous constituer une cave, prévoyez un investissement de départ de 3 000/5 000 € puis 250/300 € par an d’achats pour la compléter. Vous pouvez aussi opter pour la vigne-papier (achats de parts d’un GFV, groupement foncier viticole), pour l’achat d’un domaine ou pour les fonds communs de placement.

Une place de parking

Dans les grandes villes notamment, les places de parking sont très recherchées. Il s’agit donc d’un investissement intéressant. Le prix d’une place de parking dépend de son emplacement, de l’offre et de la demande et d’autres éléments. Il peut aller de 6 000 € à 50 000 € environ. On recommande d’investir sur 5/10 ans pour un rendement annuel de 6 à 9 %. Du côté des risques, ils sont plutôt modérés : coûts d’entretien, changements dans la réglementation locale…

« Il est l’or » d’investir

Investir dans l’or (lingots, or-papier, pièces d’or) est possible. Entre 2000 et 2021, le cours de l’once d’or a augmenté de plus de 600 %, passant de 280 dollars à 1 800 dollars. Mais attention, avant d’investir dans les pièces d’or, vérifiez qu’elles ont un certificat d’authenticité. Le taux de rentabilité annuel de l’or se situe entre 1 et 5 %. Il ne génère pas de revenus passifs. Enfin, il ne faut pas oublier les frais d’assurance, de stockage sécurisé ou encore d’achat.

Crowdequity ou equity crowdfunding

Le crowdequity est un financement participatif en actions qui permet d’investir dans des entreprises dont on devient partiellement propriétaire. Investissement intéressant (en moyenne 23 % de rentabilité), il est néanmoins risqué car les entreprises en question peuvent faire faillite. Passez idéalement par une plate-forme dédiée qui sélectionne rigoureusement les entreprises dans lesquelles investir. Il existe aussi les clubs d’investissement qui vous permettent d’être entouré d’experts.

Les montres, un bon investissement

Vous aimez les montres ? Sachez que vous pouvez investir dans le secteur. Il faut cependant faire attention à certains « détails » comme l’état d’origine des montres notamment. L’investissement minimum moyen est d’environ 3 000 €. La durée recommandée d’investissement est de 5 à 10 ans. Le taux de rentabilité annuel est variable.

Informations complémentaires

Diverses entreprises proposent des placements originaux. Il faut s’assurer qu’elles ont obtenu l’autorisation de l’AMF (Autorité des marchés financiers) pour leur activité. Mais, même si c’est le cas, cela ne signifie pas que le placement n’est pas risqué. Viager, œuvres d’art, vaches laitières, voitures de collection, chevaux de course, timbres, bois/forêts, terres agricoles… Il existe de nombreuses autres idées de placements dits « insolites ». Pour vous conseiller, il y a Épargne Info Service, joignable au +33(0)1 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30.