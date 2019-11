Héritage de Johnny Hallyday : la dette fiscale colossale du chanteur pourrait rapprocher les deux clans

Johnny Hallyday était propriétaire d'un patrimoine estimé à 40 millions d'euros mais devait aussi une importante somme au fisc, révèle BFMTV. Estimé à 30 millions d'euros, ce cadeau empoisonné reviendra à ses héritiers. Un élément qui pousserait les deux clans rivaux à accélérer les négociations pour trouver un accord sur le partage des biens.

Nouvel épisode dans le conflit qui oppose Laeticia Hallyday à Laura Smet et David Hallyday. Depuis quelques semaines, les deux clans auraient repris les négociations pour tenter de trouver un accord sur le partage du patrimoine de Johnny Hallyday, révèle BFM TV ce lundi 4 novembre. L'existence d'une importante dette fiscale que les héritiers devront supporter pousserait ces derniers à accélérer le processus.

Un patrimoine estimé à 40 millions d'euros

Le chanteur décédé en 2017 était propriétaire d'une villa sur l'Île de Saint-Barthélemy estimée à 15 millions d'euros, de deux maisons à Los Angeles (11 et 2 millions d'euros) ainsi que d'une villa à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), estimée entre 8 et 10 millions d'euros. En plus de cet important patrimoine immobilier, l'artiste était à la tête de 3 millions d'euros de liquidités et de biens mobiliers divers.

Soit un patrimoine total estimé à environ 40 millions d'euros. Ce joli pactole est aujourd'hui au cœur de la guerre que se livrent la veuve du rockeur et ses deux premiers enfants.

30 millions d'euros de dette fiscale

Toutefois, de nouvelles révélations pourraient adoucir les positions des deux clans. En effet, le chanteur aurait accumulé une dette fiscale de près de 30 millions d'euros, selon les informations de BFM TV. Devenu résident fiscal suisse, puis américain depuis 2013, l'artiste était toujours soumis à l'impôt pour ses revenus générés en France. En 2007, il aurait mis en place un système d'optimisation fiscale qui s'est avéré insuffisant pour échapper au fisc.

Depuis cette date, le chanteur aurait ainsi été « notifié de plusieurs redressements » par l'administration française. Sa dette fiscale continue de s'alourdir, en raison des intérêts et pénalités de retard. Pour limiter les dégâts, les héritiers du Taulier ont donc tout intérêt à trouver rapidement un accord.