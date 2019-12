Gecina va restructurer l'ancien siège de Peugeot au 75 avenue de la Grande Armée (Paris 16ème)

Construit en 1973 sur l'emblématique avenue qui relie la place de l'Etoile à la porte Maillot, le siège de Peugeot était à l'époque considéré comme avant-gardiste, tranchant nettement par rapport aux bâtiments d'architecture haussmannienne qui bordent cet axe prestigieux.

PSA Peugeot-Citroën a occupé ce bâtiment jusqu'en septembre 2017 : après une période compliquée pour le groupe automobile durant laquelle l'Etat français avait été appelé à entrer au capital (début 2014), d'inévitables mesures d'économie ont été décidées, en particulier le transfert du siège social à Rueil-Malmaison.

La société Gecina, première foncière cotée européenne de bureaux, avait acquis cet immeuble de plus de 30.000 m2 pour un montant de 350 millions € en juin 2015, auprès d'une filiale de la caisse des dépôts du Québec, qui avait elle-même payé 245 millions € en 2012 pour cet actif loué à l'époque à 100% par le groupe PSA -qui déboursait un loyer conséquent de 10 millions € par an.

Au départ de PSA fin 2017, Gecina avait décelé une belle opportunité de rénover et restructurer en profondeur cet actif très bien situé dans le Quartier Central des Affaires parisien. « Nous allons prendre notre temps pour trouver le bon projet », avait à l'époque déclaré un porte-parole de Gecina, ajoutant que « les opportunités sont immenses pour l'avenir de cette adresse ».

Aujourd'hui, la réflexion a abouti sur un projet innovant, inscrit dans une démarche volontariste d'économie circulaire, avec environ 80% des matériaux utilisés qui seront issus du recyclage ou de seconde main. La foncière estime que 394 tonnes d'émissions de CO2 seront économisées dans ce contexte. L'actif bénéficiera de la certification environnementale HQE Bâtiment durable de niveau « Exceptionnel ».

L'immeuble, dont la livraison est programmée au 2ème trimestre 2022, sera nommé « l1ve » et intègrera la gamme YouFirst de Gecina lancée fin 2018. « Avec YouFirst, nous plaçons nos clients au centre de nos efforts. YouFirst est le signe tangible que Gecina se transforme au service de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux (environ 80 000 dans le bureau et 20 000 dans le résidentiel et résidentiel étudiant) en passant d'une approche B to B à une approche davantage B to B to C... » avait déclaré Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina, au lancement de YouFirst.