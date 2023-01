Gaz : une nouvelle année sous le signe de l'augmentation des prix

(Crédits photo: © vetre - stock.adobe.com)

Le passage à la nouvelle année est souvent douloureux pour le portefeuille. Les ménages qui ont recours au gaz pour cuisiner ou se chauffer vont en faire les frais avec une augmentation allant jusqu'à +16 %.

Carburant, électricité, gaz… depuis la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine, le prix des énergies s'est envolé. Côté gaz, les tarifs réglementés de vente étaient attendus en hausse au 1er janvier 2023, avec des augmentations pouvant atteindre 16 % selon les contrats, en lien avec la promesse du gouvernement de plafonner les augmentations tarifaires. Combien les Français qui utilisent du gaz vont-ils devoir payer en 2023 pour se chauffer, avoir de l'eau chaude ou cuisiner ? Les chiffres.

Un bouclier tarifaire moins protecteur, mais toujours indispensable

Entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel avaient été gelés par le gouvernement par l'intermédiaire du bouclier tarifaire. Ce dispositif a toutefois été revu pour 2023, et la hausse est désormais possible, dans la limite de 15 %. Et heureusement : sans bouclier tarifaire, la facture moyenne des ménages concernés aurait bondi de +122,1 % TTC !

En complément du bouclier tarifaire, le gouvernement a également mis en place un chèque énergie exceptionnel, dont le montant peut varier entre 100 et 200 euros pour les 12 millions de foyers éligibles. Un coup de pouce qui s'ajoute au traditionnel chèque énergie allant de 48 à 277 euros. Autant de dispositifs qui visent à protéger le pouvoir d'achat des Français face à la flambée des prix de l'énergie, dans une période d'inflation générale.

Entre 5 et 15 % de hausse réelle sur les TRV du gaz

En fin d'année 2022, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'est livrée au jeu des estimations. En fonction des différents profils de consommateur, la CRE a ainsi pu établir un montant moyen de hausse au 1er janvier 2023. Ainsi, pour un usage exclusivement dédié à la cuisson et une consommation inférieure à 1 000 kWh par an, la hausse moyenne devrait atteindre 5,85 %, soit une facture annuelle passant de 171 à 181 euros par an, soit 10 euros d'augmentation. Les Français qui cuisinent et chauffent l'eau avec le gaz devraient connaître une augmentation de 10,51 % en moyenne, pour 39 euros de hausse annuelle.

En revanche, pour une utilisation complète dédiée à la cuisson, à l'eau chaude et au chauffage, la hausse anticipée par la Commission de régulation de l'énergie était bien plus élevée : +15,3 % sur ce début d'année. En moyenne, les consommateurs concernés vont devoir s'acquitter de 222 euros supplémentaires par an, soit 18,50 euros par mois, et une facture globale de 1 675 euros par an. La facture la plus salée concernera les petites copropriétés ayant une consommation annuelle allant de 30 000 kWh à 150 000 kWh, avec une hausse de 16,92 % en moyenne.

Faut-il privilégier une offre de marché ?

Comme pour l'électricité, il existe deux grandes catégories de contrats : les tarifs réglementés de vente et les offres de marché. La différence ? Seuls les tarifs réglementés de vente sont concernés par le bouclier tarifaire du gouvernement. Même avec la hausse prévue par la Commission de régulation de l'énergie, les TRV restent très compétitifs et, surtout, sont protégés de toute hausse supérieure.

Les particuliers qui ont un contrat gaz aux TRV ont donc tout intérêt à la conserver, et ce malgré les relances actuelles du gouvernement pour les informer que ce dispositif va disparaître au 1er juillet 2023. Dans l'attente de savoir si Bercy va choisir de repousser cette échéance, il est donc préférable de jouer la montre. En revanche, les offres aux TRV ne sont plus accessibles aux nouvelles souscriptions. Les clients qui sont déjà soumis à une offre de marché ne peuvent donc plus opter pour les tarifs réglementés de vente. Seule option : faire jouer la concurrence pour obtenir de meilleurs tarifs.