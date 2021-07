Gaz : comment esquiver l'augmentation de 10 % des tarifs réglementés

Attention, augmentation en vue des tarifs réglementés du gaz ! quelles sont les parades ? ( Crédits : © Markus Bormann - stock.adobe.com)

Depuis le 1e juillet, les tarifs réglementés du gaz ont bondi de 10 %, après avoir déjà grimpé de 4,4 % en juin. De quoi grignoter sérieusement le pouvoir d'achat de tous les particuliers concernés.

Par MoneyVox,

Chaque mois, les prix du gaz sont susceptibles d'évoluer. Depuis début juillet, c'est d'ailleurs une explosion des tarifs réglementés qui s'est produite : +10 % HT sur la facture des ménages. Une situation réellement problématique, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de la seule augmentation tarifaire depuis le début de l'année. Heureusement, une astuce peut permettre à tous les ménages concernés de faire de vraies économies.

Comment sont fixés les tarifs réglementés du gaz ?

Les tarifs réglementés de vente du gaz, aussi appelés TRV, peuvent être revus à la hausse ou à la baisse chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Leur calcul dépend des prix pratiqués sur le marché mondial, le gaz consommé en France étant importé à 99 %. Ces tarifs sont donc très dépendants du contexte international. Actuellement, ils sont tirés vers le haut par la forte reprise économique de nombreux pays, notamment la Chine et les Etats-Unis, suite à la crise du coronavirus.

Antoine Autier, responsable adjoint du service des études de l'UFC-Que Choisir, dénonce cette situation : "Vous savez juste dix jours avant le mois à venir à quelle sauce vous allez être mangés en terme de tarification, et cela vous donne une quasi impossibilité d'avoir une prévisibilité budgétaire sur ce poste de dépense qui est relativement important". En effet, l'actualisation mensuelle des TRV pose un réel problème aux ménages dont le budget est serré. Ce n'est pas le cas de l'électricité, dont le tarif n'est revu que tous les 6 mois et permet donc d'avoir une bien meilleure visibilité sur l'avenir.

Un mois de salaire pour se chauffer au gaz

Avant l'augmentation de tarifs de 10 % du 1e juillet, la facture pour les ménages se chauffant au gaz était déjà salée : 1 200 euros par an selon l'UFC-Que Choisir, soit près d'un mois de salaire pour bon nombre de Français. Avec ces 10 % supplémentaires, la facture mensuelle va augmenter d'environ 10 euros par mois, soit de 120 euros à l'année. Une augmentation qui fait suite à une précédente hausse des tarifs réglementés au mois de juin de 4,4 %. Et les mois à venir ne s'annoncent pas mieux selon la Commission de régulation de l'énergie, qui craint de nouvelles hausses de prix au niveau mondial.

Heureusement, pour les 3,2 millions de Français qui sont soumis aux TRV, il existe une parade : changer de type de contrat. Au lieu des tarifs réglementés, il est possible d'opter pour une offre de marché. D'ailleurs, 70 % des Français qui utilisent du gaz sont déjà équipés de ce type de contrat. Et le jeu en vaut la chandelle : selon la CRE, les économies peuvent aller jusqu'à 5 % pour des foyers qui utilisent le gaz pour cuisiner, et jusqu'à 13 % pour ceux qui se chauffent avec cette énergie. Pour effectuer ce changement, rien de compliqué : il est possible de rester chez le même fournisseur d'énergie et de changer simplement de type de contrat, ou d'opter pour un autre organisme ayant de meilleurs tarifs. Le changement de fournisseur d'énergie est entièrement gratuit et peut être réalisé à tout moment. La résiliation de l'ancien contrat est automatique. Cerise sur le gâteau : les tarifs proposés dans les offres de marché sont souvent bloqués pendant un certain laps de temps, ce qui peut permettre d'éviter de nouvelles hausses de prix sur une période pouvant aller parfois jusqu'à 3 ans.