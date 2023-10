Fraude bancaire : la vigilance des Français est en baisse alors que le nombre d'arnaques augmente

Les Français sondés par la FBF vérifient moins qu'avant les éléments de sécurité des URL sur lesquelles ils cliquent. (Photo d'illustration) (Rupixen / Pixabay)

Lundi 2 octobre 2023, la Fédération bancaire française (FBF) a lancé une campagne de prévention contre la fraude bancaire. Selon une étude réalisée par ses soins, les Français sont de moins en moins vigilants sur la question alors que les tentatives d'arnaques ont explosé ces dernières années.

Les Français sont de moins en moins prudents en matière de confidentialité de leurs coordonnées bancaires. C'est le résultat d'un sondage mené par la Fédération bancaire française (FBF), qui a lancé lundi 2 octobre 2023 une campagne de sensibilisation sur la fraude bancaire, rapporte RTL .

Des arnaques plus nombreuses et de meilleure qualité

Il ressort de cette étude que 71 % des Français vérifient aujourd'hui les éléments de sécurisation sur les sites Internet avant d'y entrer des données personnelles. Ce chiffre est en baisse de 5 points par rapport à 2022. Les internautes français manquent ainsi de vigilance : un sondé sur quatre a déjà cliqué au moins une fois sur un lien indésirable.

« Il y a des personnes qui cliquent sur des offres qui paraissent alléchantes, c'est peut-être l'envie de faire des bonnes affaires , analyse Maya Atig, directrice générale de la FBF. Il y a aussi le fait que le temps s'accélère et donc on fait de plus en plus de choses, de plus en plus vite. » Selon elle, les escrocs sont aussi de plus en plus habiles : « Les arnaques sont malheureusement plus fortes en qualité. »

Attention aux faux conseillers bancaires

Les personnes âgées ne sont pas les seules à être touchées par le phénomène. 63 % des 18-24 ans ont déjà été victimes d'une tentative d'arnaque, contre 50 % pour l'ensemble de la population. Pour se prémunir de toute fraude, Maya Atig rappelle qu'il ne faut sous aucun prétexte communiquer ses données personnelles – même si l'interlocuteur se présente comme un conseiller bancaire.

« Un vrai conseiller ne demandera jamais vos coordonnées bancaires, votre identifiant, votre mot de passe, votre code de carte bancaire », résume fermement Maya Atig. D'autant que récupérer son argent après une fraude bancaire n'est pas évident. Dans certains cas, la banque peut rembourser les victimes, mais elle peut aussi considérer que le client a fait preuve de négligence grave et ne pas engager sa responsabilité.