Fraude bancaire : 3 conseils à suivre pour empêcher les escrocs de détourner votre argent

Quelles bonnes pratiques adopter pour éviter les escroqueries sur votre compte bancaire ?

Bien qu'en légère baisse, les sommes d'argent détournées par les escrocs sur les comptes bancaires des Français restent conséquentes. Comment éviter de faire partie des victimes de la fraude bancaire ?

585 millions d'euros : voici le montant détourné par les escrocs sur les comptes bancaires des Français au cours du premier semestre 2024. Un chiffre colossal, mais qui enregistre néanmoins une baisse de 1 % par rapport au premier semestre 2025. Le nombre de transactions frauduleuses, en revanche, a bondi de 12 % en l'espace d'un an, et les clients des banques sont donc de plus en plus nombreux à être victimes du détournement de leurs coordonnées bancaires. Les 3 conseils à suivre pour éviter de se retrouver confronté à la fraude bancaire.

Conseil n° 1 : ne divulguez jamais vos identifiants bancaires

Validation d'une opération en ligne, réalisation d'un virement… de nombreuses opérations nécessitent de s'identifier sur l'application mobile bancaire ou l'espace personnel du site internet de sa banque. Pour les escrocs, les données d'identification, dont font partie l'identifiant de connexion et le mot de passe, sont des informations précieuses pour détourner de l'argent. Ils multiplient donc les tentatives et les techniques pour récupérer ces données afin de les revendre ou de les utiliser.

Pour éviter de voir ses coordonnées bancaires utilisées à des fins malveillantes, il est capital de ne jamais les divulguer. "Que vous soyez particulier, entrepreneur, entreprise, jamais votre banquier ne vous demandera vos codes, identifiants, mots de passe" résume la Fédération bancaire française dans un récent communiqué. Ces informations doivent être gardées secrètes, et ne jamais être révélées à un tiers, que ce soit par téléphone, par mail, par SMS ou même en face-à-face.

Bon à savoir : les banques multiplient les messages d'alerte à ce sujet, rappelant à leurs clients que jamais l'un de leurs conseillers ne leur demandera ces informations.

Conseil n° 2 : soyez vigilant vis-à-vis des SMS reçus

Vous avez reçu un SMS de la part de la CAF, de votre banque, des impôts, de la Poste, d'un transporteur de colis ou de toute autre entreprise ayant pignon sur rue ? Attention : les escrocs n'hésitent pas à utiliser le nom d'organismes, d'institutions et d'entreprises pour mettre en confiance leurs futures victimes, et les inciter à leur communiquer des informations confidentielles ou à valider des paiements frauduleux.

Les SMS provenant de numéros commençant par 06 ou 07 sont généralement des tentatives de fraudes. Il est donc important de ne pas y répondre. Face à l'ampleur du phénomène, une plateforme dédiée a été mise en place par les opérateurs téléphoniques. Si vous êtes confronté à un tel message, vous pouvez ainsi le signaler au 33 700, et éviter que d'autres personnes ne soient victime de cette tentative de fraude bancaire.

Conseil n° 3 : ne cliquez pas sur les liens contenus dans des messages

Pour détourner de l'argent et faire de nouvelles victimes, les fraudeurs sont nombreux à leur faire parvenir de faux liens. Reçus par e-mail ou par SMS, ces éléments font bien souvent apparaître une adresse ressemblant à celle d'un service de l'Etat ou d'une entreprise connue. Le site internet vers lequel elles revoient, lui aussi, ressemble, parfois de façon très réaliste, à celui de l'organisme ou de la société en question.

Afin d'éviter de valider un paiement frauduleux ou de communiquer des informations sensibles, il est donc essentiel de systématiquement éviter de cliquer sur les liens reçus par SMS ou par mail. En lieu et place, il est préférable de se rendre sur le site web officiel en passant par une recherche sur son navigateur ou par ses favoris. Dans le même ordre d'idées, utilisez le numéro de téléphone que vous connaissez, et non celui communiqué dans un message, pour joindre votre banque ou tout autre organisme.