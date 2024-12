Epargne : les comptes courants des Français commencent à se vider

(Crédits photo: © philippe Devanne - stock.adobe.com)

14 873 euros : tel est l'encours moyen des comptes courants des foyers français. Une somme conséquente qui commence à diminuer après un pic à 17 769 euros en juillet 2022.

Près de 15 000 euros. La somme d'argent moyenne qui dort sur le compte courant des Français semble particulièrement importante. Pourtant, depuis près d'un an et demi, ce montant est en baisse. Une bonne nouvelle lorsque l'on sait que l'argent laissé sur un compte courant n'est pas rémunéré et que l'inflation, de son côté, est toujours présente. Et pour cause : des alternatives sécurisées et rémunératrices existent.

Le solde moyen des comptes courants passe sous la barre des 15 000 euros

Selon les données collectées par la Banque de France, l'encours moyen disponible sur les comptes courants des Français était de 14 873 euros au cours du mois d'octobre 2024. Une somme d'argent conséquente qui s'entend par foyer, et non par individu, et qui inclut les dépôts à vue très bien garnis de certains ménages parmi les plus fortunés. Il n'en reste pas moins que cet encours moyen est en baisse, puisqu'il avait atteint 17 769 euros au mois de juillet 2022, au sortir de la crise du Covid-19.

Il faut dire que, pendant de nombreuses années, les taux d'intérêt des différents placements étaient au plus bas. Le Livret A avait même atteint son plus bas niveau le 1er février 2020 avec un taux de 0,50 % maintenu pendant deux ans. La crise sanitaire liée au Covid-19 avait également entraîné un accroissement de l'épargne des ménages, sans que ceux-ci ne l'orientent sur des placements rémunérés. Résultat : les Français ont laissé de plus en plus d'argent dormir sur leurs comptes courants.

Pour comparaison, en janvier 2014, la moyenne par foyer était de 8 400 euros sur la base des chiffres de l'Insee et de la Banque de France. Entre 2014 et 2022, les comptes de dépôt à vue ont ainsi vu leur solde moyen doubler. Une mauvaise nouvelle pour les ménages, puisque l'argent laissé sur un compte courant n'est pas rémunéré. Il perd même progressivement de la valeur sous l'effet de l'inflation.

Des économies davantage orientées vers des placements rémunérés

Que s'est-il passé en 2022 pour que le solde des comptes courants des Français commence à baisser ? Ce changement dans la façon de mettre de l'argent de côté est essentiellement lié à l'augmentation des taux d'intérêt des divers placements. Ainsi, le taux du Livret A est remonté progressivement depuis le 1er février 2022, pour atteindre actuellement les 3 % nets, tout comme son petit frère, le LDDS. À condition d'y être éligible, le LEP offre quant à lui un taux d'intérêt net de 4 % par an.

Confronté à la hausse des prix, de nombreux Français se sont aperçus de l'intérêt que représentaient les livrets d'épargne pour garder leur argent de côté tout en percevant des intérêts. L'Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Insee est ainsi passé de 0,5 % en 2020 à 1,6 % en 2021 avant de bondir à 5,6 % en 2022. Et ce phénomène ne s'est pas arrêté en 2022. Malgré un léger ralentissement du niveau d'inflation, l'année 2023 a connu une à nouveau une hausse des prix importante (4,9 %).

Bien que la plupart des livrets d'épargne proposaient alors un taux d'intérêt inférieur à l'inflation, ces contrats ont permis de limiter les effets négatifs de l'inflation sur les économies des ménages. Un avantage qui n'existe pas sur un compte courant, puisque l'argent qui y dort n'est pas rémunéré. Qui plus est, les livrets réglementés et les livrets bancaires permettent de placer son argent sans prendre de risques, et offrent la faculté d'y effectuer des retraits et des versements à tout moment.