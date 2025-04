François Ruffin veut réguler les achats des petits colis chinois

Le député Picardie debout et ex-LFI préconise de

Shein, Temu… Les plateformes chinoises qui vendent des articles à prix cassés (vêtements, jouets, ustensiles de cuisine…) n’ont pas fini de faire parler d’elles. Alors que les régulateurs français et européens réfléchissent à taxer ces petits colis qui déferlent sur le Vieux Continent , le député Picardie debout et ex-LFI François Ruffin préconise, lui, une solution radicale : « Réguler la consommation » de ces articles de bazar. « Plutôt que de mettre des taxes, je propose de contingenter », a expliqué le député sur BFMTV-RMC. Ouvert à l’hypothèse de limiter les commandes passées sur Shein et Temu, l’élu propose de n’accepter que 100 charters sur les « 600 remplis de petits colis » qui arrivent chaque nuit depuis la Chine.

Et tant pis si cette mesure risque de passer pour une forme de totalitarisme auprès des ménages de plus en plus friands de ces produits low cost. « Il y a un sens aussi à intervenir sur le secteur de la consommation en se disant que, peut-être, renouveler sa garde-robe de manière très régulière, avec des tonnes et des tonnes d’habits qui sont jetés de manière constante chaque mois, cela n’a pas de sens », a expliqué François Ruffin , qui prône « une large discussion dans le pays » . Et pourquoi ne pas même, envisager un « référendum » . « C’est une question qui intéresse les Français et qui dit quelque chose (de notre) modèle de société » , a estimé l’élu. Le même jour, l’exécutif français a annoncé vouloir appliquer, au niveau européen, des frais de gestion sur ces petits colis à partir de 2026, comme suggéré par Bruxelles en février.