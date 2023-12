Fiscalité : pourquoi retirer de l'argent sur son assurance-vie avant la nouvelle année ?

(Crédits photo: © sodawhiskey - stock.adobe.com)

La fin de l'année 2023 approche à grands pas, et, avec elle, certaines questions en matière de fiscalité se posent. Pourquoi peut-il être opportun d'effectuer un retrait sur son assurance-vie avant 2024 ?

Vous envisagez de retirer de l'argent sur votre contrat d'assurance-vie ? Si celui-ci est ancien et/ou si vous y avez déposé d'importantes sommes d'argent, il peut alors être intéressant d'effectuer un retrait sans tarder. En effet, au-delà de l'abattement fiscal prévu pour les contrats ayant plus de 8 ans, la fiscalité applicable à de telles opérations peut s'avérer coûteuse. Afin de réaliser des économies, il est ainsi préférable d'étaler ses retraits sur plusieurs années. Le point sur cette solution d'optimisation de sa fiscalité.

Comment profiter d'un abattement fiscal de 4 600 à 9 200 euros par an ?

Il est souvent recommandé de "prendre date" en ouvrant un contrat d'assurance-vie au plus tôt, et ce même en y déposant une somme d'argent dérisoire. Et pour cause : au-delà de 8 années d'ouverture, la fiscalité de ce type de placement devient bien plus intéressante. En effet, une telle ancienneté permet de profiter d'un abattement fiscal de 4 600 euros pour une personne seule, et de 9 200 euros pour un couple soumis à une imposition commune.

Cet abattement fiscal ne s'applique qu'au montant des plus-values, c'est-à-dire aux gains réalisés. Le capital retiré, quant à lui, n'est jamais fiscalisé. Prenons l'exemple d'une personne célibataire ayant un contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans, dont l'encours a atteint les 10 000 euros, dont 2 000 euros de plus-values. En cas de retrait de l'intégralité de la somme, les 2 000 euros de gains financiers ne seront pas soumis à imposition, puisqu'un abattement maximal de 4 600 euros s'applique.

En cas de retrait partiel, la méthode de calcul est proche, puisqu'il suffit d'évaluer la part des plus-values au prorata du montant retiré. Mieux encore : cet abattement de 4 600 à 9 200 euros vaut pour chaque année civile. Autrement dit : il est possible de profiter de ce dispositif une fois en 2023, puis en 2024, même si les retraits ne sont espacés en réalité que de quelques semaines.

Optimiser la fiscalité de son assurance-vie grâce à des retraits successifs

L'abattement fiscal étant valable chaque année, il est recommandé, en cas de dépassement des plafonds en vigueur, d'étaler son retrait sur au moins deux années. En effet, au-delà des 4 600 ou 9 200 euros d'exonération, un assuré effectuant un retrait sur son contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans devra choisir de soumettre cette somme à l'impôt sur le revenu, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 7,5 %, ou, pour les plus gros contrats, supérieurs à 150 000 euros, sur lesquels ont été effectués des versements après fin septembre 2027, de s'acquitter de la flat tax de 12,8 %.

Dans tous les cas, un retrait comprenant une part de plus-value supérieure aux abattements prévus entraîne une taxation. L'intérêt d'effectuer un retrait en l'échelonnant sur deux ou plusieurs années est donc bien réel. Les épargnants ayant accumulé de très importantes plus-values pourront même avoir intérêt à "blanchir" ces sommes, de façon tout à fait légale, en les retirant dans la limite des abattements valables chaque année, afin de les verser à nouveau sur le même contrat, sur une nouvelle assurance-vie, ou sur tout autre support d'épargne plus performant.

Attention : en principe, les assureurs ont jusqu'à 2 mois pour réaliser la demande de rachat d'un de leurs clients. Dans la pratique, néanmoins, la plupart des demandes de retrait sont effectuées sous 10 jours. Mais avant de demander un rachat partiel ou total de son contrat d'assurance-vie, mieux vaut demander à son gestionnaire d'épargne si l'opération pourra bel et bien être réalisée avant le début d'année 2024.