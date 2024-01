Faut-il miser sur l’assurance-vie en 2024 ? Est-ce un placement résilient ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'assurance-vie est un des placements préférés des Français. Et même si la fin de l'année 2023 a été caractérisée par une décollecte de ce produit d'épargne, au profit notamment du livret A et du LDDS, deux placements sans risque de plus en plus intéressant dans un contexte de taux haut, l'assurance-vie pourrait bien de nouveau attirer massivement les épargnants en 2024.

Alors que les perspectives pour 2024 restent encore assez floues, notamment en ce qui concerne la politique des banques centrales ou encore l'évolution des tensions géopolitiques en Ukraine mais aussi à Gaza ou encore au Yémen et dans le canal de Suez, l'assurance-vie avec la possibilité d'investir en fonds euros et sur de nombreux actifs au travers des unités de compte (UC) s'impose comme un placement résilient qui permet de tirer parti de ses investissements quelles que soient les circonstances de marché.

Découvrez dans cet article les raisons de miser sur l'assurance-vie en 2024, pourquoi le fonds euros pourrait bien connaître un regain d'intérêt et pourquoi la diversité des unités de comptes est aussi appréciable. Nous reviendrons aussi sur les caractéristiques de l'assurance-vie qui devraient vous inciter à conserver ce placement en 2024, ou à ouvrir une assurance-vie l'an prochain si vous n'en avez pas déjà une.

Le fonds euros pour tirer parti du marché obligataire sur son assurance-vie en 2024

L'assurance-vie est composée de deux poches : les fonds euros et les supports en unités de compte. Le fonds euros constitue la poche sécurisée du placement. Elle est garantie en capital et principalement investi en obligations, notamment en obligations d'États. Or, le marché obligataire, avec la hausse des taux directeurs des banques centrales, a affiché des rendements plus intéressants en 2023, et ils devraient rester encore assez élevés en 2024. Ainsi, en 2023, on anticipe un rendement moyen du fonds euros de 2,50 % environ. Rappelons en effet que, contrairement aux livrets bancaires par exemple, ou à un compte à terme, le rendement du fonds euros n'est pas connu à l'avance. Il est dévoilé à partir de la fin d'année pour l'année écoulée. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une moyenne et que les plus mauvais fonds serviront un rendement inférieur, mais aussi que les fonds les meilleurs pourront servir un rendement supérieur.

Pour la 2ème année consécutive, le fonds euros de l'assurance-vie va remonter pour 2023. Et la tendance devrait se poursuivre en 2024 puisque la hausse des taux directeurs des banques centrales entraîne une augmentation du rendement des obligations souveraines et corporate. En effet, il est désormais plus cher d'emprunter de l'argent pour un pays ou une entreprise (et même pour un particulier, c'est ce qui explique la hausse des taux des crédits immobiliers).

Il sera aussi possible de profiter des taux élevés en investissant depuis les supports en unités de compte sur des fonds obligataires ou bien encore sur des fonds monétaires, deux produits qui ont retrouvé de l'attractivité en 2023. Attention, dans ces deux cas, contrairement au fonds euros, l'investissement n'est pas garanti en capital, mais ces placements devraient encore afficher une performance appréciable l'an prochain, avec un risque relativement limité.

Des UC pour se positionner sur les marchés financiers en fonction des circonstances de marché

Les supports en unités de compte ne sont elles pas garanties en capital. Elles permettent de se positionner sur l'ensemble des marchés (actions, obligations, immobilier, matières premières, etc.). Elles sont donc certes plus risquées mais aussi potentiellement plus rémunératrices.

En 2024, il pourra être opportun de se positionner sur le marché actions qui devrait bénéficier de la baisse des taux directeurs des banques centrales. Le fait que les marchés actions sont au plus haut actuellement ne doit pas vous empêcher d'investir. Vous pouvez mettre en place une stratégie DCA (Dollar Cost Averaging) et lisser votre investissement pour réduire le risque en choisissant d'investir une même somme à intervalles régulier (par exemple 200€ tous les mois), ou bien faire varier cette somme selon les circonstances de marché (vous investissez davantage quand les marchés sont bas et donc bon marché ; et moins quand ils sont hauts et donc chers). Les plus experts pourront opter pour un stock-picking avisé et les novices ou les investisseurs qui ont peu de temps à consacrer à leur placement pourront choisir d'investir avec des ETF sur les grands indices boursiers. Notez aussi que de nombreuses thématiques pourront tirer leur épingle du jeu en 2024 comme la défense, les biotechs, la transition énergétique et plus globalement l'investissement socialement responsable ou encore l'intelligence artificielle.

Le private equity, accessible depuis des fonds sur une assurance-vie pourra aussi être envisagé comme actif de diversification, à petite dose compte tenu du risque lié à ce type de placement qui concerne des sociétés souvent peu matures. Cette classe d'actifs très risquée peut néanmoins rapporter gros.

L'or qui a atteint des records historiques fin 2023 pourra aussi être envisagé, via des ETF notamment, pour les investisseurs averses au risque avec un horizon d'investissement long terme. Attention à ne pas investir une part trop importante dans cet actif alternatif risqué et à entrer en plusieurs fois sur le précieux métal jaune actuellement sur des sommets.

Enfin, il est aussi possible de se positionner sur le marché immobilier depuis les unités de compte de son assurance-vie au travers de SCPI, SCI et OPCI. La crise actuelle, due à la hausse fulgurante des taux d'intérêt des crédits immobilier, peut permettre à des investisseurs peu averse au risque de se positionner à des niveaux de prix un peu plus avantageux mais la prudence s'impose. D'abord, on ne sait pas combien de temps le marché immobilier restera atone, ensuite la dévalorisation du prix des parts de nombreux véhicules de la pierre papier doit vous inciter à vous montrer sélectif. Il faudra choisir les acteurs connus, peu endettés, dont les sociétés ont vu le prix de leur part se maintenir et qui ont été en mesure de servir un dividende en 2023 et sont positionnés sur des secteurs porteurs. On pensera notamment au SCPI européennes ou encore aux SCPI thématiques.

Pourquoi ouvrir ou conserver une assurance-vie en 2024 ?

Il est donc recommandé d'ouvrir une assurance-vie en 2024 ? ou bien de conserver son assurance-vie, en effectuant les arbitrages qui s'imposent si vous êtes en gestion libre.

Rappelons qu'il s'agit d'une solution d'épargne flexible et accessible. Vous pouvez ouvrir une assurance vie avec quelques centaines d'euros. L'offre des banques et courtiers en ligne permet de suivre ses placements, d'effectuer de nouveaux versements ou de mettre en place des versements automatiques très simplement, en quelques clics. Il est aussi très simple depuis le site web de votre intermédiaire financier ou depuis une appli d'investir sur des unités de compte et de revendre certaines lignes.

Vous devez privilégier cette enveloppe polyvalente et résiliente qui s'adapte à tous les contextes de marché pour financer vos projets de long terme notamment. Et cerise sur le gâteau : vous bénéficiez d'avantages fiscaux très appréciables. Ainsi, au-delà de 8 ans de détention du contrat, et à la condition que les encours tous contrats confondus n'excèdent pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple, vous serez taxé à 24, 7 % sur les gains des rachats (et non à la flat tax à 30 %). De plus, vous bénéficierez d'un abattement annuel sur les gains des rachats de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple.

Enfin, soulignons que l'assurance-vie permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux lors de la succession.