La hausse des taux peut-elle favoriser les fonds en euros pour 2023-2024 ?

Le taux servi par le fonds euros de l'assurance-vie n'est pas connu à l'avance et diffère selon les contrats. C'est pourquoi les anticipations concernant la poche sécurisée de l'assurance-vie ou du PER font autant parler d'elles. Surtout en ce moment, alors que la hausse des taux directeurs des banques centrales a totalement rebattu les cartes et permis au fonds euros d'endiguer sa chute. Découvrez dans cet article pourquoi les fonds euros renouent avec la hausse et notre avis sur la pertinence d'un investissement sur le fonds euros.

La hausse des taux directeurs fait grimper le rendement des obligations d'États

Le contexte d'inflation que nous connaissons depuis de très longs mois maintenant a incité les banques centrales à resserrer la vis. Elles ont été contraintes de relever les taux directeurs afin de limiter les emprunts, la circulation de l'argent, et donc la consommation, pour freiner l'inflation. L'une des conséquences les plus immédiates du relèvement des taux des banques centrales, c'est l'augmentation des taux des crédits, de tous les crédits ; et au premier chef des emprunts souscrits par les États et les entreprises, à savoir donc les obligations souveraines et corporate. Cela signifie qu'il est désormais plus cher pour un pays d'emprunter de l'argent. Le taux des obligations souveraines augmente donc. Or, ce sont en majorité ces obligations qui composent le fonds euros de l'assurance-vie te des PER. Par conséquent, le rendement des fonds euros augmente lui aussi.

Ce phénomène n'est pas nouveau car la hausse des taux directeurs décidée en septembre par la BCE était la 9ème hausse consécutive et l'on a déjà pu constater une hausse du fonds euros en 2022. C'est d'ailleurs la première fois depuis plus de 20 ans que le rendement du fonds euros ne chutait plus. L'an dernier, le rendement moyen du fonds euros a donc avoisiné les 1,8 % contre 1,3 % l'année précédente. En 2023, la hausse devrait perdurer et le rendement moyen du fonds euros est attendu aux alentours des 2,50 % mais il ne s'agit là que d'une moyenne et les meilleurs fonds euros pourraient dépasser les 3 %.

La concurrence avec d'autres placements à capital garanti incite les assureurs à booster le rendement des fonds euros

La hausse des taux n'avantage pas uniquement le fonds euros. Le soudain dynamisme du marché de taux provoque une hausse du rendement de nombreux placements, y compris en France du placement star de l'épargne réglementée : le livret A, et le LDDS dans son sillage, mais aussi le LEP. Avec un livret A et un LDDS à 3 % (et un LEP sous conditions de ressource à 6 %), difficile d'attirer les investisseurs. Du côté des livrets bancaires classiques, les taux augmentent aussi et se situent aux alentours de 2 %, avec des taux boostés qui peuvent avoisiner les 5 % pendant une courte période.

C'est pourquoi les assureurs, pour concurrencer les livrets , s'apprêtent à piocher dans leurs réserves. En effet, les provisions pour participation aux excédents (PPE) ou provisions pour participation aux bénéfices (PPB) constituées par les assureurs en prévision des taux bas pourront booster la performance du fonds euros. Rappelons que ces réserves doivent obligatoirement être redistribuées aux épargnants, soit immédiatement, soit dans les 8 ans. Les années 2023 et 2024 pourront être perçues comme le moment de liquider ces poches pour doper le rendement du fonds euros alors que les placements à capital garanti se font de plus en plus concurrence.

Il existe de nombreuses alternatives aux fonds euros

Certes, le fonds euros pourra dans les années à venir voir son rendement augmenter, sur fonds de hausse des taux directeurs des banques centrales. Mais est-ce pour autant le placement à privilégier pour conserver ses liquidités ? Pas sûr. Il est important de souligner qu'avec un rendement de 2,50 % attendu pour 2023, la performance est loin d ‘égaler le livret A et le LDDS qui sont en plus exonérés d'impôt sur les plus-values et de prélèvements sociaux, ce qui n'est pas le cas du fonds euros. Et si l'on est prêt à prendre un peu de risque, les fonds monétaires, avec des rendements allant jusqu'à 4 % pourront là encore être préférés au fonds euros.

Mais avant de bouder le fonds euros, il convient de souligner que ce placement à capital garanti (contrairement aux fonds monétaires) ne comporte pas de plafond (contrairement aux livrets de l'épargne réglementée) et permet de bénéficier d'une fiscalité adoucie dès 8 ans de détention (contrairement aux livrets classiques fiscalisés). De plus, son taux peut aussi être revu à la hausse (boosté), selon les contrats, si vous versez une partie des fonds sur les supports en unités de compte, des supports qui comportent certes des risques mais qui permettront aussi potentiellement sur le long terme d'afficher des performances bien supérieures au fonds euros, pour financer tous vos projets avec. Un horizon d'investissement plus lointain.