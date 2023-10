Faites-vous partie des fonctionnaires qui vont toucher une prime exceptionnelle en octobre ?

Environ deux millions de fonctionnaires vont toucher une prime exceptionnelle en ce mois d'octobre. Illustration. (neelam279 / Pixabay)

Le coup de pouce du gouvernement aux agents de l'Etat va être versé à la fin du mois. La « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » pouvant atteindre 800 euros va être ajoutée aux salaires d'octobre de quelque 2 millions de fonctionnaires.

En juin dernier, Stanislas Guerini, le ministre de la Fonction publique, avait annoncé une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » pour les fonctionnaires. Celle-ci va être distribuée avec le salaire du mois d'octobre, soit « dans les prochains jours selon les employeurs » , a indiqué le ministère au Parisien . Mais attention, certains fonctionnaires pourraient ne percevoir la prime que le mois prochain, fin novembre.

Deux millions de fonctionnaires concernés

Un décret paru le 31 juillet dernier au Journal officiel fixe les modalités de cette prime exceptionnelle versée à « certains agents publics civils de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires » , peut-on lire dans le texte. Titulaires comme contractuels sont concernés. Les agents de la fonction publique territoriale et les élèves et étudiants en stage ne le sont pas. Au total, ce sont 2 millions d'agents qui vont percevoir ce bonus.

Pour être éligible, il ne faut pas avoir perçu entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 plus de 39 000 euros brut, soit 3 250 euros brut par mois. Un barème détermine le montant de la prime, qui va de 300 à 800 euros. Au niveau de l'Education nationale, 730 000 agents vont toucher cette prime. « 500 000 enseignants (…) auront en moyenne 380 euros » et « 230 000 autres personnels » obtiendront en moyenne 500 euros, avait précisé le ministre Gabriel Attal en septembre dernier.