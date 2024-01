Escroquerie : il utilise une carte d’identité volée pour obtenir des crédits et vendre des véhicules

Le prévenu avait déjà été condamné pour les mêmes faits en 2018. Illustration. (WilliamCho / Pixabay)

Un homme de 45 ans comparaissait récemment devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) pour répondre d’une escroquerie à la carte d’identité survenue en 2019. Il lui était notamment reproché d’avoir utilisé de faux documents pour souscrire à des prêts qui lui permettaient ensuite de toucher de l’argent en liquide, rapporte Le Dauphiné Libéré , mardi 2 janvier 2024.

Selon nos confrères, le quadragénaire a volé une carte d’identité pour ouvrir plusieurs comptes en banque. En fournissant de fausses fiches de paie, il parvenait à se faire attribuer les prêts en questions, destinés à l’achat de véhicules. Il revendait ensuite ces véhicules et empochait l’argent. Le véritable propriétaire de la carte d’identité a fini par être poursuivi par les organismes de crédits et a porté plainte à son tour.

Plus de 50 000 euros de préjudice

Le mis en cause a rapidement été identifié. Déjà condamné à de nombreuses reprises, ainsi que pour les mêmes faits en 2018, il a expliqué à l’audience que cette tâche lui avait été assignée en prison et qu’il était « menacé de représailles » s’il ne s’exécutait pas. Au total, il aurait causé un préjudice s’élevant à plus de 50 000 euros pour la victime et les maisons de crédits.

Malgré ses justifications, l’homme, qui était encore sous le coup de deux précédents sursis, a été reconnu coupable. Le tribunal l’a finalement condamné à deux ans prison, dont huit mois de sursis probatoire. Les 16 mois de prison ferme ont été aménagés en détention à domicile avec bracelet électronique, note Le Dauphiné Libéré .