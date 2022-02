Epargne salariale : ces 4 précieuses informations qui figurent sur le relevé annuel

Vous ne lisez pas assez attentivement votre relevé d'épargne salariale ( Crédits: © luengo ua - stock.adobe.com)

Depuis l'année dernière, les gestionnaires des plans d'épargne salariale sont tenus de fournir un relevé annuel détaillé. Un document sur lequel figure des informations importantes, et qu'il faut prendre le temps de consulter.

Parv MoneyVox,

Jusqu'à l'arrivée de la loi Pacte, les teneurs de compte d'épargne salariale pouvaient déterminer librement les informations à faire figurer dans le relevé annuel de situation. Mais depuis l'an dernier, un certain nombre de mentions sont désormais imposées. Une bonne nouvelle pour les épargnants qui disposent désormais d'un récapitulatif complet et standardisé, facilitant la lecture d'un document qui part souvent trop vite à la poubelle. Les 4 points à examiner minutieusement.

1. La disponibilité de l'épargne accumulée

L'épargne salariale suit certaines règles précises. Hors cas de déblocage anticipé, les sommes déposées sur un PEE, un Plan d'Epargne Entreprise , sont bloquées 5 ans. Pour le PERCO, Plan d'Epargne Retraite Collectif, il faudra patienter jusqu'à la retraite, sauf motif exceptionnel. Désormais, le relevé annuel d'information sur l'épargne salariale doit faire figurer les sommes qui sont déjà disponibles, et les dates d'échéance des versements qui sont encore bloqués. Une deadline qui, bien évidemment, est plus lointaine pour les sommes déposées sur un PERCO que celle au crédit d'un PEE.

2. Les frais prélevés

En début d'année, les particuliers reçoivent le récapitulatif annuel des frais payés à leur banque. Maintenant, ils peuvent aussi savoir ce qui a été prélevé sur leur PEE ou leur PERCO au cours de l'an passé, grâce au relevé annuel envoyé au plus tard le 31 mars. Pour la plupart des détenteurs d'épargne salariale, ces frais sont à la charge de l'employeur, mais ce n'est pas le cas de tous. Les salariés qui ont quitté leur entreprise tout en conservant leur PEE et/ou leur PERCO sont pleinement soumis aux frais du gestionnaire de compte. Celui-ci les prélève directement sur les sommes déposées sur les plans d'épargne salariale, ce qui peut grignoter lentement, mais sûrement, le capital accumulé au fil des ans.

3. La répartition des supports d'investissement

Au moment de déposer de l'argent sur un plan d'épargne salariale, le salarié peut suivre la répartition par défaut ou choisir par lui-même les supports de placement. Il est également possible de réaliser des arbitrages en cours de vie du contrat en fonction de ses objectifs financiers et de son profil d'investisseur. Ces supports, le plus souvent des FCPE, doivent désormais obligatoirement figurer sur le relevé annuel envoyé, avec la répartition des avoirs sur chacun. Bien que facultatives, la mention des performances à la hausse ou à la baisse de chaque support est généralement indiqué par le gestionnaire. Si tel n'est pas le cas, il est possible de se tenir informé sur son espace client en ligne, et ce tout au long de l'année, afin de réaliser des arbitrages si cela s'avère nécessaire.

4. Un plan d'épargne salariale oublié

Vous avez changé à plusieurs reprises d'entreprise ? Cette situation, qui n'est plus exceptionnelle, peut faire passer aux oubliettes un ancien plan d'épargne salariale. Consulter son relevé annuel peut alors être extrêmement précieux : certains teneurs de compte y font figurer les autres PEE ou PERCO détenus à la concurrence. Il est ainsi possible de retrouver la trace d'une épargne oubliée depuis plusieurs années. Et si cet argent n'est pas immédiatement disponible pour être récupéré, il est tout à fait possible de demander le transfert de cette somme et le regroupement auprès de son gestionnaire actuel. Une opération particulièrement bénéfique pour les détenteurs de contrats qui sont ponctionnés de frais trop importants par rapport à leur rentabilité.