Epargne : le taux du PEL va augmenter à 2,5 % dès le 1er janvier 2024

(Crédits photo: © sommart - stock.adobe.com)

Le taux d'intérêt du PEL va atteindre les 2,25 % en 2024 contre 2% jusqu'ici.

Vous envisagez d'ouvrir un Plan d'épargne logement (PEL) ? Il peut être opportun de patienter encore quelques semaines avant de vous lancer. En effet, à compter du 1er janvier 2024, le taux d'intérêt du PEL va passer à 2,25 %, au lieu des 2 % actuels. C'est en tout cas ce qui résulte de la formule de calcul. Le gouvernement vient d'ailleurs de confirmer ce nouveau taux.

Le PEL, un produit d'épargne en perte de vitesse

Le Plan d'épargne logement (PEL) est un produit d'épargne à moyen ou long terme, permettant à la fois de faire fructifier son argent, et de profiter de conditions de crédit préférentiel. Son fonctionnement est néanmoins contraignant, puisqu'il est impératif de l'alimenter périodiquement, et que tout retrait entraîne la clôture définitive du contrat. Si l'on ajoute le fait que la rémunération du PEL est désormais inférieure à celle de la plupart des livrets d'épargne, il n'y a rien d'étonnant à ce que le nombre de PEL souscrits soit en baisse.

En effet, en fin d'année 2022, la Banque de France recensait 11,3 millions de PEL, contre 15 millions en 2027. L'épargne cumulée sur ces contrats est également en baisse. Et pour cause : malgré une hausse à 2 % bruts en 2023, le rendement du PEL reste largement inférieur à d'autres livrets réglementés moins contraignants, à l'image du Livret A et de ses 3 % nets, ou encore du LEP et de ses 6 % nets. Le PEL présente néanmoins un avantage de taille : une fois ouvert, son taux d'intérêt est fixe, et ne peut donc pas baisser au cours de ses 15 années d'existence, contrairement aux livrets, réglementés dont la rémunération évolue en théorie chaque semestre.

A lire aussi: Epargne : les anciens PEL, une aubaine pour les épargnants, mais pas pour les banques

La rémunération du PEL pourrait passer à 2,5 % en 2024

L'écart entre les taux d'intérêt des divers livrets réglementés et du PEL va un peu se réduire en 2024. En effet, la rémunération du Plan d'épargne logement est actualisée chaque année, au 1er janvier, sur la base d'une formule de calcul incluant plusieurs taux des marchés monétaires (les swaps 2, 5 et 10 ans).

Le ministère de l'Economie a indiqué ce jeudi 14 décembre que le taux du PEL passera à 2,25% l'année prochaine. Quant au taux de rémunération net des nouveaux PEL, après les 30% d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, il sera donc de 1,575%. Et si vous conservez votre plan a minima pendant 3 ans, le taux du prêt épargne logement sera lui de 3,45%.