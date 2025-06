« Du simple au quadruple » : comment bien faire jouer la concurrence entre les assurances habitation

L'assurance habitation est obligatoire pour les locataires et (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

En 2025, le coût moyen d’une assurance habitation s’élève à 274 euros par an, soit une hausse de 12,8 % en un an. Le coût de la couverture, indispensable aux locataires mais pas toujours demandée aux propriétaires, est de plus en plus difficile à assumer pour de nombreux foyers. S'il est souvent inenvisageable de se passer d'un contrat, il existe des moyens de réduire la facture, explique RMC Conso .

Un coût évolutif

« La principale astuce, c'est de mettre les assurances en concurrence , a estimé Olivier Moustacakis, cofondateur d'Assurland.com. [...] Pour un même niveau de garanties, les prix peuvent varier du simple au quadruple. » Voilà pourquoi il peut être intéressant de passer tous les 18 mois au crible les clauses du contrat et de le comparer avec d’autres offres. En effet, certaines formules sont attractives au moment de la souscription mais leurs tarifs augmentent avec le temps.

Des options souscrites dans une situation précise peuvent aussi ne plus être nécessaires plus tard. Une révision régulière peut donc entraîner des économies. Les clients ne souhaitant pas changer d'assureur ont malgré tout une autre possibilité : La négociation avec la compagnie, avec pour argument les tarifs proposés par un concurrent. Si la démarche peut fonctionner, c'est que « Perdre un client coûte très cher à un assureur, car recruter de nouveaux clients implique des dépenses en marketing et publicité. Il est donc bien plus rentable de fidéliser » , a analysé Olivier Moustacakis.

Un choix complexe

Le risque est d'autant plus limité qu'en cas de refus, la loi Hamon vous permet après un an de résilier votre contrat à tout moment. C'est alors l'entreprise choisie qui s'occupe des formalités administratives. Si toutefois un changement d'offre intervient, il est capital d'avoir choisi une formule adaptée aux besoins réels et d'avoir bien énuméré les biens possédés pour ne pas risquer de sanctions pour fausse déclaration.

Certaines garanties imposent des conditions strictes d'entretien ou d'équipement de protection qu'il est obligatoire de respecter sous peine de suspension de contrat. Une étude menée en 2023 par l’assureur Leocare a montré que 28 % des Français envisageaient de renoncer à leur assurance habitation en raison de la hausse des prix due notamment à la recrudescence des dégâts causés par les intempéries. Chez ceux pour qui elle est possible, la décision n'est toutefois pas à prendre sans envisager les conséquences financières et pratiques en cas de sinistre non assuré.