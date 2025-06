L'hôtel particulier de la famille Tapie, estimé à 18 millions d'euros, va être vendu aux enchères

Pour le luxueux hôtel particulier estimé à 18 millions d'euros, les enchères commenceront à 9 millions d'euros. (illustration) (Daniel_B_photos / Pixabay)

9 millions d'euros. C'est le montant de la mise à prix de l'ancien hôtel particulier de Bernard Tapie, situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Le bien immobilier d'exception sera mis aux enchères le 26 juin 2025 au Tribunal de Paris. La bâtisse du XIXe siècle, dont la superficie habitable est de 524,74 m2, a été estimée à quelque 18 millions d'euros, précise BFMTV . Elle possède, entre autres, six chambres, quatre salles de bains et salles d'eau, ainsi qu'un salon de 55 m2.

Une cave à vin, un espace détente et un parking souterrain équipé d'un ascenseur à voitures complètent la maison principale de deux étages. La propriété comporte également deux annexes avec tout le confort nécessaire pour y accueillir des invités (chambres, salle d'eau et cuisine), rapporte Le Parisien . La demeure avait été rachetée en 2012 par Dominique Tapie et son mari, décédé en 2021. Elle appartenait auparavant à l'ancien PDG de L'Oréal, Lindsay Owen-Jones.

Deux visites avant les enchères

L'argent de la vente ne sera pas versé à la famille, mais servira à combler les dettes que Bernard Tapie avait contractées après le règlement de l'affaire du Crédit Lyonnais. Une première visite de l'hôtel particulier a été organisée le 16 juin 2025 afin de permettre aux potentiels enchérisseurs de découvrir la propriété. Une autre est prévue le 23 juin.

Un des participants à la première visite a estimé que « quelques travaux de réaménagement et un peu de jardinage » seraient nécessaires. Pour participer aux enchères, il faudra être accompagné d'un avocat et muni de deux chèques de banque prouvant que l'acquéreur dispose bien des fonds suffisants. A l'issue de la vente, la transaction pourra être annulée et la maison remise en vente si un autre enchérisseur propose dans un délai de dix jours une somme supérieure de 10% à celle à laquelle le bien a été adjugé.