Epargne : le palmarès des meilleurs livrets réglementés selon votre profil

Livret A, LDDS, LEP, CEL, PEL… tous ces contrats ont un point commun : faire partie de la grande famille des placements réglementés par l'Etat. Mais lequel faut-il choisir pour déposer ses économies ?

Par Moneyvox

À l'heure où l'inflation atteint +6,1 % sur un an en juillet 2022, il peut être opportun de revoir ses placements financiers. À ce titre, les contrats d'épargne réglementés ont plus d'un atout à faire valoir. Disponibilité, rémunération, fiscalité… le Livret A, le LDDS, le LEP, le Livret Jeune, le CEL et le PEL n'ont pas tous le même fonctionnement, mais offrent tous le même niveau de sécurité. Comment faire le bon choix entre ces nombreuses possibilités ? Le palmarès des meilleurs placements réglementés par l'Etat .

Le Livret d'Epargne Populaire (LEP) pour son taux d'intérêt

Avec une inflation qui augmente rapidement, les Français se posent la question de limiter les impacts sur leur épargne. Auparavant, ce rôle de rempart revenait au Livret A. Mais désormais, son taux d'intérêt est bien en dessous du niveau de la hausse des prix, et ce malgré plusieurs revalorisations. La dernière en date a été effectuée le 1er août 2022, et le taux d'intérêt du Livret A est actuellement de 2 % net. Un taux identique à celui de son petit frère, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS).

Le Livret Jeune, quant à lui, est proposé au moins au taux du Livret A par les banques, et peut donc permettre aux personnes de 12 à 25 ans de profiter d'une meilleure rémunération. Dans la famille des livrets réglementés, seul le LEP se démarque en matière de rendement avec un taux d'intérêt de 4,6 % net depuis le 1er août 2022. Ce placement est cependant réservé aux foyers les plus modestes, avis d'imposition à l'appui.

Bon à savoir : en plus d'être assez faibles, les intérêts des CEL (1,25 %) et des PEL (1 %) actuels sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Le Livret A pour sa simplicité de souscription

Toutes les personnes présentes en France peuvent demander l'ouverture d'un Livret A, mineurs et majeurs compris, sans limite d'âge. Les personnes sans domicile fixe peuvent également en ouvrir un à la Banque Postale, et le Livret A est aussi disponible pour les syndics, les associations ou encore les organismes HLM. La souscription d'un PEL ou d'un CEL est également ouverte à toutes les personnes physiques majeures ou mineures.

En revanche, le LDDS ne peut être ouvert que par un contribuable majeur, excluant tous les mineurs ainsi que les majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Le Livret Jeune, quant à lui, n'est disponible qu'entre l'âge de 12 et de 25 ans. Enfin, l'ouverture d'un LEP est conditionnée au respect d'un certain niveau de revenu fiscal de référence : 20 297 euros par part de quotient familial en 2022.

Le Plan Epargne Logement (PEL) pour son plafond

Chaque livret réglementé dispose d'un fonctionnement propre, y compris en matière de plafond de versement. Ici, l'avantage revient au PEL, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 61 200 euros d'épargne. Un chiffre bien au-dessus de celui du Livret A (22 950 euros), du CEL (15 300 euros), du LDDS (12 000 euros), du LEP (7 700 euros) et du Livret Jeune (1 600 euros).

En revanche, il est nécessaire de verser au moins 540 euros par an sur son PEL, ce en une fois, par échéance trimestrielle ou mensuelle. Cette contrainte est assortie d'un taux relativement bas actuellement (1 % brut), mais qui devrait augmenter en début d'année 2023.

Quid de la disponibilité de l'argent ?

Tous les livrets réglementés permettent de retirer de l'argent très facilement, via un simple virement, à condition de laisser un minimum d'argent dessus : 10 euros au moins pour le Livret A, 15 euros pour le LDDS et au moins 300 euros pour le CEL... Un seul contrat fait exception : le PEL. En effet, les retraits partiels sont interdits. Toute demande de retrait entraîne donc la clôture du PEL. Impossible de l'utiliser pour une épargne dans laquelle on souhaite pouvoir piocher régulièrement.