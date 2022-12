Epargne : faut-il se ruer sur le nouveau PEL à 2 % en janvier 2023 ?

(Crédits photo: © Wasan - stock.adobe.com)

Après plus de 6 ans passés à 1 %, le taux d'intérêt du PEL va enfin remonter. Dès janvier 2023, il sera ainsi disponible à 2 %. Faut-il pour autant se jeter sur ce placement ? Ses avantages et ses inconvénients.

Le Plan d'épargne logement, ou PEL, est un placement qui avait perdu de son attractivité depuis la baisse de son taux d'intérêt à 1 % en août 2016. Sous la pression de l'inflation, cette rémunération va néanmoins doubler au 1er janvier 2023, et revenir ainsi à son niveau de 2015 : 2 %. Ce placement présente plusieurs particularités dont il faut tenir compte avant d'en ouvrir un.

Un taux d'intérêt de 2 % brut soumis à la flat tax

Le Plan d'épargne logement (PEL) fait partie de la grande famille des placements réglementés, aux côtés du Livret A, du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ou encore du Livret jeune. Les avoirs qui y sont déposés présentent l'avantage d'être entièrement sécurisés. Le PEL présente néanmoins une particularité notable depuis 2018 : son taux d'intérêt est dit "brut", c'est-à-dire que les intérêts perçus sont soumis à imposition.

Plus précisément, c'est la flat tax de 30 % qui s'applique. Ainsi, le taux d'intérêt à venir de 2 % brut ne génère, en réalité, qu'un rendement net d'impôt de 1,40 %. Si, bien évidemment, la hausse du taux d'intérêt du PEL lui redonne de l'attractivité, sa rentabilité reste néanmoins toujours inférieure à celle d'autres placements sécurisés, dont le très célèbre Livret A, et son homologue le LDDS, tous deux proposés au taux d'intérêt de 2 % net depuis le 1er août 2022.

Bon à savoir : le PEL bénéficie d'un taux d'intérêt fixe dans la durée. Il ne sera pas amené à bouger, à la hausse comme à la baisse, une fois le contrat ouvert.

Un fonctionnement particulier qui peut aider à préparer un projet immobilier

Au-delà de la sécurité des sommes épargnées, le PEL a d'autres atouts pour préparer un projet immobilier. En effet, ce produit n'est pas un simple support d'épargne, mais également une solution pour préparer un futur projet d'achat immobilier. Son fonctionnement même permet de se constituer un apport de façon rigoureuse. En effet, il est nécessaire d'alimenter son PEL chaque mois d'au mois 45 euros (ou 135 euros par trimestre, 270 euros par semestre ou 540 euros par an). Un fonctionnement parfois contraignant, mais qui a l'avantage d'obliger à épargner.

Autre atout du PEL, et non des moindres : il permet de bénéficier d'un "prêt PEL" au terme de 3 années de détention d'un tel contrat. Avec un taux d'intérêt de 2 %, les PEL ouvrables à compter du 1er janvier 2023 vont permettre de se constituer des droits à prêt au taux de 3,20 %. Des conditions encore au-dessus des taux d'intérêt immobiliers pratiqués actuellement, mais qui pourraient s'avérer utiles dans les années à venir sur fond de remontée générale des conditions d'emprunt. L'économiste Philippe Crevel, du Cercle de l'Epargne, conclut cette analyse sur le PEL de façon parlante : "À 2 %, il va redevenir intéressant pour ceux qui n'en détiennent pas. Plus d'ailleurs pour le côté logement que pour le côté épargne".

Qu'en est-il des épargnants qui détiennent déjà un PEL ? Chaque personne ne peut détenir qu'un seul et unique PEL. Il est donc impossible d'en ouvrir un nouveau en janvier 2023 en conservant son ancien contrat. Faut-il pour autant clôturer le sien s'il présente un taux d'intérêt inférieur à 2 %, afin d'en ouvrir un nouveau ? Tout dépend des cas ! Fiscalité, droits à prêt… de multiples paramètres entrent en jeu. Mieux vaut donc prendre le temps de la réflexion et solliciter son interlocuteur financier habituel.