Epargne : les comptes à terme reviennent sur le devant de la scène

La hausse des taux d'intérêt ne concerne pas que le Livret A, mais aussi d'autres placements moins connus, et pourtant très intéressants. C'est le cas des comptes à terme, ces placements sécurisés et de plus en plus rémunérateurs.

Les comptes à terme sont-ils en train de signer leur grand retour ? Cela pourrait bel et bien être le cas. En effet, face au niveau d'inflation actuel, les Français recherchent des placements suffisamment rémunérateurs pour compenser la hausse des prix, ou du moins en limiter les effets négatifs sur leur épargne. À ce jeu-là, les comptes à terme ont plusieurs atouts à faire valoir, et peuvent s'inscrire comme une alternative tout à fait valable face à des placements plus classiques. Quelles sont leurs forces ?

Un placement sécurisé dont les taux d'intérêt montent en flèche

Bien qu'ils soient sécurisés, les comptes à terme ont été longtemps laissés de côté. En cause ? Une rémunération très faible. Mais actuellement, certaines offres proposent des taux de rémunération qui atteignent jusqu'à 3,5%.

Si les banques choisissent de pratiquer de telles conditions, ce n'est pas un hasard. "Les banques ont besoin d'immobiliser de la ressource" explique Cyril Blesson, économiste et associé de Pair Conseil. Autrement dit : en augmentant la rémunération des comptes à terme, les établissements bancaires cherchent à conserver et à capter un maximum d'épargne.

Une véritable opération séduction donc, alors même que les Français sont justement à la recherche d'un moyen de faire fructifier leur argent, et notamment les 17 600 euros que chaque foyer détient en moyenne sur ses comptes courants. Cyril Blesson note d'ailleurs cette tendance : "Nous anticipons que les dépôts à vue [comptes courants, NDLR] vont décollecter massivement au profit du Livret A, du LDDS et du compte à terme".

Livret A ou compte à terme, quel placement choisir ?

Depuis le 1er février 2023, le Livret A affiche une rémunération de 3 % net, et ce taux pourrait encore augmenter le 1er août, sous l'effet de l'inflation. En revanche, le taux du compte à terme est brut, c'est-à-dire soumis à imposition et aux cotisations sociales. L'argent déposé sur un compte à terme doit également être bloqué pendant un certain laps de temps, pouvant aller de 3 mois à 5 ans.

Toutefois, le compte à terme bénéficie d'un taux fixe pendant toute la durée sur laquelle l'engagement a été souscrit. À contrario, le taux du Livret A est fluctuant, et tient compte du niveau d'inflation. Or, celle-ci est attendue à la baisse : selon les estimations de la Banque de France, la hausse des prix de 2023 pourrait atteindre 5,4 %, puis redescendre à 2,4 % en 2024 et enfin 1,9 % en 2025. Si ce scénario se produisait, le taux du Livret A baisserait donc, alors que celui des comptes à terme resterait identique jusqu'à la fin de la durée convenue.

Le compte à terme est donc une solution intéressante, notamment lorsque l'on atteint le plafond maximal de son Livret A, 22 950 euros et de son LDDS, 12 000 euros. Une situation de plus en plus fréquente, puisque l'économiste Philippe Crevel note que 10 % des Livrets A seraient désormais au plafond, contre 8 % en 2021.