Épargne : 5 erreurs à ne pas faire

(Crédits photo : Pixabay - Alexander Stein )

Bien gérer son argent est primordial pour pouvoir financer tous ses projets et voir son patrimoine croître avec le temps. Pourtant, il n'est pas toujours facile de se constituer une épargne et de la faire grossir dans la durée. Pour vous aider, nous avons recensé 5 erreurs courantes qui sont dommageables pour vos finances. Retrouvez dans cet article les 5 choses à ne surtout pas faire quand on veut épargner et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en, place pour bâtir des finances saines et réussir à mettre de l'argent de côté tous les mois.

Faire l'autruche sur les découverts

Vous ne savez pas trop combien il y a sur votre compte et n'osez même plus consulter votre solde pour ne pas connaître l'étendue du désastre ? C'est une erreur majeure. D'abord, sachez qu'il ne faut surtout pas dépasser votre découvert autorisé car vous risqueriez de ne plus pouvoir utiliser votre compte bancaire.

Mais surtout découvert autorisé ou non, cela a un coût et il est loin d'être négligeable. Et le montant et la durée du découvert ont une incidence directe sur son prix puisque les agios sont proportionnels au montant et à la durée du crédit que fait la banque. Vous devrez en effet régler des intérêts débiteurs (si le taux ne peut pas être supérieur au taux d'usure, il n'est pas rare qu'il se situe entre 15 % et 20 %) mais aussi des frais divers et des commissions d'intervention. Tout ceci représente des sommes non négligeables et en cas de découvert, il est donc urgent de stopper l'hémorragie au plus vite au lieu de faire l'autruche. Vous devrez mettre en œuvre tous les moyens à votre disposition pour limiter le montant et la durée du découvert et éviter que cette situation se répète à l'avenir. En effet, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire face à toutes vos dépenses, le découvert aggrave encore la situation puisqu'il occasionne des frais supplémentaires.

À noter : parfois, la convention de compte prévoit la gratuité des découverts occasionnels au montant limité mais ce n'est pas toujours le cas.

Ne pas savoir combien on peut dépenser

Pour ne pas être à découvert, le meilleur moyen est encore de créer un budget et de savoir précisément combien il est possible de sortir chaque mois pour chaque poste de dépense. Vous devrez ainsi savoir quels sont exactement vos revenus (salaires, traitements, revenus tirés de biens mobiliers et immobiliers, revenus liés à des prestations sociales et familiales, etc.) et quelles sont vos dépenses contraintes (loyer/prêt immobilier, électricité/gaz/abonnement multimedia, assurances et mutuelles, impôts, nourriture, santé, etc.), puis à partir de ces données établir une enveloppe mensuelle pour chaque type de dépense en faisant attention à ne pas la dépasser.

Mettre de côté à la fin du mois ce qu'il reste

Pour pouvoir mettre des sous de côté chaque mois, vous devez en faire votre priorité. Pas question de virer sur votre livret A la somme qui reste sur votre compte courant la veille du paiement de votre salaire. C'est le meilleur moyen de ne jamais épargner. Lors de la création de votre budget, vous devrez prévoir un poste de dépense spécifique pour l'épargne et, en début de mois, lorsque vous avez encore de l'argent sur votre compte, procéder à un virement vers un compte épargne. Le montant de la somme épargnée chaque mois dépendra bien sûr de vos revenus. Comptez 10 % à 30 % de vos revenus. Plus vos revenus sont faibles, moins la proportion épargnée sera importante. À l'inverse, plus vos revenus sont élevés, plus vous pourrez mettre de côté une partie importante de vos revenus.

Compter sur ses proches en cas de coup dur

La chaudière doit être changée ou vous devez payer le ravalement de votre immeuble et n'avez pas les sous pour faire face à ces dépenses ? Vous ne vous affolez pas car vous pourrez toujours emprunter gracieusement les fonds qui vous manquent à votre tante, à votre frère ou à vos parents ? C'est certes plus judicieux que de recourir à un crédit conso qui est payant mais cela prouve tout de même à quel point vous n'êtes pas capable (financièrement) de faire face aux aléas de la vie. C'est acceptable si vous avez 25 ans et que vous venez de décrocher votre premier job, ça devient beaucoup plus problématique ensuite. Dès que vous commencez à gagner votre vie, vous devez absolument épargner tous les mois pour vous constituer un fonds d'urgence. Cette épargne de précaution, qui doit être placée sur un livret bancaire ou tout autre placement à capital garanti immédiatement disponible, vous servira à régler toutes les factures imprévues et urgentes. Le montant du fonds d'urgence doit s'élever à 6 mois de salaire environ.

Se contenter d'épargner sans investir

Vous vous sentez assez peu concerné par ce que vous venez de lire car vous n'êtes jamais à découvert et vous mettez des sous de côté tous les mois pour faire face aux dépenses imprévues et vous pouvez même financer quelques projets court terme ? Attention, s'il est indispensable d'épargner pour ses projets de court terme, il est également nécessaire d'investir pour ses projets de moyen long terme. Pour cela, vous ne devez pas vous contenter de placer de l'argent sur des placements à capital garanti mais aller chercher de la performance sur les marchés financiers. Dès lors que votre horizon d'investissement dépasse les 5 ans, il est indispensable de se positionner sur le marché actions, mais aussi sur le marché immobilier et pourquoi pas sur des actifs de diversification comme les matières premières ou les crypto monnaies. Un patrimoine équilibré investi sur l'ensemble des marchés financiers vous permettra de financer tous vos projets plus lointains comme l'achat d'une résidence principale ou secondaire, les études des enfants, la retraite, etc.