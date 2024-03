Encadrement des loyers à Paris : une locataire attaque son propriétaire pour récupérer 11 000 euros

Comme de nombreux appartements parisiens, malgré un prix élevé, le confort n'était pas au rendez-vous. (Dan Novac / Pixabay )

A Paris, une jeune femme de 24 ans a décidé d'attaquer son ancien propriétaire en justice après avoir appris qu'il ne respectait pas l'encadrement des loyers. Après avoir loué un appartement dans le Marais pendant deux ans, elle a saisi le service d'encadrement des loyers de la Ville de Paris en mars 2023, rapporte Le Parisien . La jeune apprentie a dû se rendre à l'évidence : elle a versé 11 000 euros en trop. Le bail, fourni par l'agence mais « rédigé par le propriétaire » , selon la locataire, n'était pas réglementaire.

Un logement plus petit qu'indiqué

La jeune femme a également fait réaliser une attestation de surface par une architecte avant de quitter les lieux, précisent nos confrères. L'appartement, qu'elle partageait avec une autre personne, était censé être de 22 m² loi Carez. Des dimensions trompeuses.

« Il ne mesurait finalement que 18 m² ! Cela fait 100 euros par mois environ de moins sur le loyer normalement » , a témoigné l'ancienne locataire auprès du Parisien . Pour cet appartement, elle partageait 1 230 euros de loyer mensuel avec sa colocataire. La mise en demeure a été envoyée, indique le quotidien.

Aucun échange par écrit

Comme de nombreux appartements parisiens, malgré un prix élevé, le confort n'était pas au rendez-vous. « On tenait debout dans la douche de la mezzanine mais pas dans la chambre... » , raconte la jeune femme. Faute de radiateur en état de marche, elle se chauffait « avec le four » , et subissait « de petites électrocutions en faisant la vaisselle en raison d'un défaut électrique » , détaille-t-elle.

Les échanges avec le propriétaire se faisaient uniquement par téléphone, ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Désormais, l'ex-locataire attend d'être remboursée. Une « sacrée bataille » que la jeune femme est prête à mener même si elle sait que le propriétaire ne voudra pas la « rembourser si facilement... » .