En colère contre «les Bretons qui se font du beurre», elle vend son bien moins cher

Pour favoriser l’accès au logement des locaux, une Bretonne a baissé le prix de vente de sa maison de 30.000 euros.

« Des Bretons se font du beurre en vendant leurs maisons une véritable fortune par rapport au prix de raison, quitte à fermer les yeux sur la future destination du bien », assène Élise Lecouëdic dans un post Facebook , qui a fait le buzz (pas moins de 9000 vues et de 8000 partages). Elle a donc décidé de « bloquer la spéculation immobilière en Bretagne » en mettant en vente, à un prix inférieur à celui du marché, la maison de sa grand-mère dans la région de Dinan (22). Il s’agit d’une petite longère de 70 m², affichée à 100.000 euros au lieu de 130.000 euros. Une perte sèche de 30.000 euros pour la jeune femme et son compagnon, « au SMIC tous les deux, en CDD. On est précaires mais à notre échelle on peut tous faire quelque chose. Avec cet argent, on va racheter quelque chose et le mettre en location à loyer modéré ou faire de l’hébergement d’urgence », confie-t-elle au Figaro . Jennifer Colin, l’agent immobilier en charge de la transaction admet auprès du Figaro qu’« il est plutôt rare de voir des personnes qui vendent un bien à un prix inférieur à celui du marché ».

Seuls les résidents locaux sont admis parmi les potentiels acquéreurs. C’est donc sur un jeune habitant de la région, menuisier de profession et âgé de 22 ans, qu’a porté le choix d’Élise. Les acheteurs de résidences secondaires , eux, sont bannis d’office et qualifiés de « néo illuminés de la vieille pierre, même pas conscients qu’ils se font enfler et que leur attitude coloniale à balancer des billets cash détruit notre territoire ». Un comble alors que la propriété d’Élise Lecouëdic était à l’origine la résidence...secondaire de sa grand-mère, acquise en 1976. « De son vivant, ma grand-mère n’est quasiment jamais allée dans sa maison. Elle a dû y aller 13 fois et à chaque fois pendant une journée et demie. On s’est battu pour qu’elle la vende mais elle s’y opposait formellement, pour elle c’était normal d’avoir une résidence secondaire en Bretagne », déplore Élise Lecouëdic.

Certains agents immobiliers, désignés comme des « requins », en prennent aussi pour leur grade. Idem pour les vendeurs bretons qui ne sont pas épargnés par la propriétaire. « Quand vous aurez les poches remplies de liasses mais que vos petits enfants ne pourront plus être scolarisés sur le territoire faute de classe, que votre boulanger ne pourra plus vous fournir du pain faute d’employés, que votre aide médicale ne pourra plus s’occuper de vous, faute de logement, que notre culture se limitera à un folklore niaiseux pour divertir le touriste, il sera temps de réfléchir aux conséquences de votre appât du gain», lâche la vendeuse sur Facebook.

«Aucune xénophobie de notre part»

D’ailleurs, un vendeur a-t-il le droit de choisir son acquéreur? Il est libre de sélectionner le candidat qui lui semble être le plus sérieux mais selon l’article 225-1 du code pénal , il ne peut pas refuser un acheteur potentiel « sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique [...] de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques... ». Dans les faits, il est peu évident de prouver que le propriétaire a été discriminant sauf si c’est écrit noir sur blanc comme dans la fiche d’un bien en location à Levallois-Perret qui mentionnait « Attention important pour la sélection des locataires: nationalité française obligatoire, pas de noir ». Élise Lecouëdic assure qu’« il n’y a aucune xénophobie de notre part. Tout le monde est bienvenu en Bretagne à partir du moment où les acheteurs y travaillent ». Maître Valérie Moulines-Denis, avocate en droit immobilier, tient à souligner un point: « le vendeur est libre de fixer le prix qu’il souhaite. Cependant, en cas de valeur inférieure à celle du marché, la mairie et le fisc pourraient exercer leur droit de préemption .»

Les résidences secondaires se sont multipliées en Bretagne, surtout depuis la crise sanitaire. D’après l’Insee, entre 1968 et 2018, le nombre de résidences secondaires a été multiplié par 3,6 sur le littoral breton. Elles représentent 12% de l’ensemble des logements en Bretagne (233.600 au total), une proportion qui grimpe à 16% dans le Morbihan et 14% dans les Côtes-d’Armor, contre 9% en moyenne en France métropolitaine. Les résidences secondaires ne cessent d’être vilipendées. Elles sont même de plus en plus nombreuses à être prises pour cible en Bretagne à l’instar de cette maison de bord de mer à Landunvez, dans le Finistère, qui a été incendiée, comme le relate TF1 . Et pourtant, elles sont détenues en majorité par des ménages bretons. Ainsi, 43% des propriétaires ont leur résidence principale également en Bretagne (très majoritairement dans le département où ils vivent) contre 30% domiciliés en Île-de-France.