En cas d’expropriation, l’indemnisation est réduite pour les constructions illicites

Un exproprié refusait l’application d’un abattement de 20% sur la valeur de son bien, ce dernier ayant été construit sans permis de construire il y a un peu moins de 40 ans.

En cas d’expropriation , il ne faut pas attendre une indemnisation totale pour les bâtiments construits à l’origine sans autorisation. La valeur de ces biens doit être diminuée d’un abattement « pour illicéité des constructions », a indiqué la Cour de cassation (Cass. Civ 3, 9.11.2023, N 22-18.545) .

Elle a en conséquence rejeté les critiques d’un exproprié, propriétaire en indivision d’une parcelle grevée d’un emplacement réservé pour l’extension du cimetière de la commune. Cet exproprié refusait l’application d’un abattement de 20% sur la valeur de ses bâtiments au prétexte qu’ils auraient été construits sans permis un peu moins de quarante ans plus tôt (la demande de permis de construire a été déposée en 1985).

Une moins value justifiée

Un expert avait en effet constaté que les permis de construire demandés et obtenus à l’époque ne mentionnaient pas tous les bâtiments édifiés. Ces bâtiments ne sont pas critiquables, plaidait l’exproprié, car, construits avec ou sans permis, l’affaire était prescrite et ils ne pouvaient plus faire l’objet d’une demande de démolition pour construction sans permis. Cet argument est inopérant, ont répondu les juges. La moins-value est justifiée pour des constructions illicites , ont-ils dit, « quand bien même la prescription de l’action en démolition serait acquise ».