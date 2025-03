Du nouveau pour votre épargne salariale

(Crédits photo: BoursoBank)

La Semaine de l'Epargne Salariale débute aujourd'hui. Ponctuée de multiples événements pédagogiques, ces quelques jours seront comme chaque année l'occasion de se pencher sur ces placements devenus incontournables dans l'épargne des Français.

Depuis le début de l'année, toutes les entreprises comptant entre 11 et 49 employés doivent instaurer un dispositif de partage de la valeur. Seule condition : avoir réalisé un bénéfice net d'au moins 1 % de leur chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Cette obligation, en phase d'expérimentation pour cinq ans, est une bonne nouvelle pour les salariés car ce nouveau cadre facilitera un partage plus systématique de la valeur générée au sein des entreprises, et offrira à un plus grand nombre de salariés la possibilité de se constituer une épargne financière avec l'aide de leur employeur.

Adhésion des salariés et dirigeants

Le partage de la valeur peut prendre plusieurs formes : prime d'intéressement, participation, prime de partage de la valeur, abondement sur un plan d'épargne salariale comme le PEE (plan d'épargne entreprise) ou le PER (plan d'épargne retraite) collectif.

, Ces dispositifs ont largement trouvé leur place auprès des entreprises et de leurs salariés au cours des dernières années.. Pour les dirigeants, ils représentent un outil efficace pour attirer, motiver et fidéliser leurs collaborateurs. Pour les salariés, ils offrent un outil particulièrement utile pour se constituer une épargne sur le moyen et le long terme. Les chiffres parlent : selon une étude récente d'OpinionWay, 77 % des salariés et 86 % des dirigeants plébiscitent ces dispositifs.

A noter que dans les entreprises qui comptent moins de 250 salariés, les dirigeants non-salariés peuvent également bénéficier de ces dispositifs, particulièrement pour l'intéressement et les plans d'épargne salariale.

Fonctionnement des plans d'épargne salariale

Mais concrètement, comment fonctionnent les plans d'épargne salariale ? Il en existe deux types :

1. Plan d'épargne entreprise (PEE)

Les sommes investies sont en principe placées pendant au moins cinq ans, mais de nombreux cas de déblocage anticipé prévus par la loi permettent de débloquer son épargne avant cette échéance (achat d'une résidence principale, mariage, surendettement, ainsi que plus récemment l'achat d'un véhicule propre. Ce plan est idéal pour financer des projets à moyen terme ou se constituer un capital de réserve.

2. Plan d'épargne retraite (PER) collectif

Ce plan permet de se constituer un complément de revenu ou un capital dans la perspective de la retraite. L'épargne est donc logiquement bloquée jusqu'à la retraite, sauf dans les 6 cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Avantages fiscaux

En contrepartie de ces périodes de blocage, les plans d'épargne salariale bénéficient d'une fiscalité avantageuse. Les sommes épargnées sur un PEE ou un PER collectif sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les gains générés sur ces plans ne sont quant à eux soumis qu'aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS). Les versements volontaires dans le PER collectif bénéficient également quant à eux d'un régime fiscal particulier.

Pour toutes ces raisons, avoir accès à un plan d'épargne salariale dans son entreprise est un véritable atout pour construire un capital financier.

Un site pédagogique pour tout comprendre:

https://www.epargnesalariale-france.fr/pour-les-salaries/pee-et-per-collectif-deux-plans-depargne-salariale/