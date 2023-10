Diagnostic de performance énergétique: vers plus de crédibilité

Comment gagner une classe énergétique sur votre DPE?

Le meilleur moyen d'améliorer votre DPE consiste à réaliser des travaux sur les postes de consommation les plus énergivores. Le premier poste de consommation d'énergie dans un foyer, c'est le chauffage. Il représente environ 60% du budget énergétique d'un ménage. Une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse peuvent améliorer cette situation. Ensuite, il convient d'isoler, en améliorant l'étanchéité de vos ouvertures et en isolant vos combles, plafonds et murs. Enfin, il est important d'aérer. Vous diminuez l'humidité et votre logement devient plus facile à chauffer.