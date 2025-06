Vente au cadran : quand les enchères inversées s’invitent dans l’immobilier / iStock.com - Motortion

Les différentes ventes aux enchères immobilières

Les aléas de l'immobilier, avec ses délais de vente allongés et ses prix parfois élevés, obligent les professionnels (agences, notaires, sites spécialisés) à se montrer créatifs et innovants en matière de techniques de vente. Encouragées par le Covid, puis par la crise économique, les ventes aux enchères immobilières ont été plébiscitées ces dernières années. Cette approche s'est affinée par les enchères en ligne, système de vente interactive accessible à tous à partir d'un simple ordinateur. Ainsi, en 2023, 1 500 ventes ont été réalisées sous cette forme, soit une hausse de 300 % en un an. Ce concept a un double intérêt. Le vendeur n'a pas à attendre de longs mois avant de vendre son bien et il ne court aucun risque, puisqu'il peut refuser la vente si le prix est inférieur à ses attentes. Quant à l'acheteur, il peut y voir l'opportunité de faire une bonne affaire. Le marché offre plusieurs types de ventes aux enchères immobilières : judiciaires (suite à des saisies de biens immobiliers), notariales (organisées par les notaires), en ligne (organisées par des plateformes ad hoc), domaniales (organisées par les services des Domaines pour vendre les biens de l'État ou des collectivités), volontaires (organisées par des sociétés de ventes aux enchères privées).

Une spécificité : la vente au cadran

La vente au cadran, basée sur le principe des enchères dégressives, diffère des enchères classiques. Très utilisée sur les marchés aux bestiaux ou aux fleurs, la vente au cadran a pour objectif de liquider un stock le plus rapidement possible. Elle prend peu à peu sa place dans le secteur immobilier. Pour le vendeur d'un bien, la transaction consiste à fixer un prix haut de départ, qui correspond généralement au prix du bien rénové, et un prix plancher (souvent le prix du marché) en dessous duquel la vente ne pourra pas se faire. Les enchères sont annoncées plusieurs semaines à l'avance sur les sites, au tribunal de grande instance, chez le notaire, dans les agences, etc. Sous la forme numérique, les acquéreurs potentiels se retrouvent sur Internet, munis de leurs identifiants, à une date définie préalablement. Le prix chute toutes les 30 secondes (par tranches définies, par exemple 10 000 €) pendant 20 minutes. Un acquéreur intéressé peut cliquer à tout moment sur l'enchère proposée. C'est le premier qui se manifeste qui emportera la vente au prix fixé. Les enchères inférieures sont néanmoins prises en compte, en cas de défection du premier. Pour une vente non numérique, le principe est le même : le notaire, chargé de veiller au bon déroulement des opérations, donne le "top départ" pour lancer la vente. Le prix s'affiche sur un "cadran" (aujourd'hui un écran) toutes les 30 secondes, pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'un acheteur se déclare. Dans la vente au cadran, les acheteurs potentiels peuvent visiter le bien pendant 3 à 4 semaines, délai qui leur permet d'étudier leur projet d'achat avec leur banque. Une sélection s'opère ainsi entre les acheteurs, pour ne retenir que ceux qui ont un budget suffisant. Le vendeur a la possibilité de choisir son acheteur. Ainsi, il peut refuser l'acquéreur qui a remporté l'enchère et privilégier un acheteur qui a fait une proposition plus faible, mais qui ne présente pas de risque de condition suspensive d'obtention de crédit.