Des représentants associatifs appellent à l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans

Des représentants d'associations estiment dans une tribune publiée dans « Le JDD » que les mesures exceptionnelles annoncées par Edouard Philippe pour les jeunes face à la crise du coronavirus laissent de côté les plus précaires d'entre eux. Les signataires appellent ainsi à ouvrir l'accès aux RSA aux moins de 25 ans « pour ne pas sacrifier une génération ».

Des représentants associatifs plaident pour l'ouverture du RSA aux jeunes dès 18 ans. Dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche, ils affirment que certains d'entre eux « ne disposent d'aucune bouée de sauvetage quand l'économie se grippe ». Les mesures exceptionnelles annoncées par le Premier ministre Edouard Philippe pour 800 000 jeunes, étudiants ou précaires « laissent sur le bord de la route toute une partie de la jeunesse la plus touchée par la pauvreté : les jeunes à la rue, ceux résidant dans des squats ou hébergés chez des tiers, dans un centre d'hébergement d'urgence, à l'hôtel ou encore dans des familles aux revenus modestes », écrivent les signataires

Parmi eux figurent Véronique Fayet (Secours catholique), Florent Gueguen (Fédération des acteurs de la solidarité), Claire Hédon (ATD Quart Monde) ainsi que deux députés LREM Fiona Lazaar (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté) et Aurélien Taché (Conseil national de l'habitat).

« Un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté »

Selon eux, avant la crise, ces jeunes « enchaînaient des petits boulots, des missions d'intérim. D'autres percevaient de menus revenus à travers les plateformes numériques. Les plus précaires dépendaient de la mendicité ou de l'économie de la débrouille, qui est aujourd'hui à l'arrêt ». Et avant 25 ans aujourd'hui, ils ne sont pas éligibles aux aides sociales. « Ce scandale n'a rien de conjoncturel : aujourd'hui, en France, un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté », insistent les signataires. Ces derniers estiment que « la récession qui se profile va affecter directement et durablement les jeunes » alors qu'entre 2008 et 2010, « le nombre de jeunes recherchant un emploi avait connu une hausse de 72% ».

« Pour ne pas sacrifier une génération, le plan de relance du gouvernement devra ouvrir dès 18 ans l'accès au RSA, poursuivent les représentants associatifs. Il devra aussi développer un véritable service public de l'insertion des jeunes, incluant une obligation pour les pouvoirs publics de garantir leur parcours de formation et d'insertion sociale et professionnelle. »