Découvrez si le DPE de votre logement a été amélioré avec ce nouveau simulateur

Le gouvernement vient de lancer ce mardi un simulateur qui recalcule votre nouveau Diagnostic de performance énergétique.

Si vous envisagez de vendre ou de louer votre logement, vous aurez peut-être une bonne nouvelle ce mardi. Le gouvernement a mis en ligne un simulateur qui recalcule votre nouveau Diagnostic de performance énergétique (DPE). « Nous avons constaté un biais dans le calcul du DPE qui pénalisait les petits logements de moins de 40 m² et nous l’avons corrigé », explique Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Grâce à cette correction, 140.000 logements ne seront plus des passoires thermiques (DPE classés F ou G), selon le ministère. Mais les autres logements classés de A à E, peuvent aussi être concernés par cette bonne nouvelle, s’il s’agit de biens de moins de 40 m². Au total, ce sont 3,3 millions de biens (tous DPE confondus) qui devraient voir leur DPE amélioré, selon le ministère.

Pour vérifier si vous êtes concernés, vous devez vous rendre sur ce site observatoire-dpe-audit.ademe.fr . Attention pour que cette adresse soit valide, vous ne devez pas faire précéder cet url de «www.», comme d’ordinaire. Une fois sur le site, vous devez renseigner votre numéro de DPE sur la case appropriée, en haut à gauche. Ce code à 13 caractères se trouve sur le Diagnostic technique global que le diagnostiqueur vous a remis au moment de la vente ou de la mise en location de votre logement.

Document téléchargeable le 1er juillet

Une fois que vous l’avez renseigné, vous cliquez sur le bouton «rechercher». Le site renseigne les caractéristiques de votre logement: adresse, type de bâtiment, année de construction, la surface ou encore le type de chauffage. À cela s’ajoute la consommation énergétique qui vous permet de savoir quel est le DPE de votre logement et s’il a été amélioré grâce au nouveau calcul du gouvernement. Si tel est le cas, c’est une bonne nouvelle car plus le diagnostic est bon, plus votre bien a de la valeur. Et inversement. « Ce simulateur n’a qu’une valeur informative et n’est pas un document officiel qui remplace votre précédent DPE », prévient l’entourage du ministre Béchu. Le vrai document officiel, que vous pourrez remettre au vendeur ou à votre futur locataire, sera téléchargeable à partir du 1er juillet, une fois que l’arrêté officialisant la mise en ligne du simulateur, sera publié.