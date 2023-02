Découvrez les lieux où l’on peut espérer trouver un artisan pour ses travaux

INFOGRAPHIES - Une société spécialisée dans le financement de la rénovation énergétique a établi une cartographie des secteurs où l’accès à des artisans certifiés RGE est le plus facile... et le plus difficile.

Quand on parle de rénovation énergétique, le premier problème est toujours lié au financement et au manque de subventions. Mais en admettant que cet obstacle initial soit franchi, il en restera toujours un autre, tout aussi majeur: le manque d’artisans. Sachant que trouver un professionnel pour transformer sa cuisine ou sa salle de bains est déjà un exercice des plus délicats, trouver un professionnel de la rénovation thermique labellisé RGE (reconnu garant de l’environnement) relève parfois de l’exercice de haute voltige. Un problème qui sera de plus en plus délicat lorsque le nombre de rénovations globales va décoller.

C’est dans ce contexte que la start-up Heero, spécialiste du financement de la rénovation énergétique, a choisi de cartographier l’accessibilité (à moins de 30 minutes) de ces professionnels RGE, label offrant un gage de qualité et un accès à des subventions. Selon les statistiques de Heero, moins de 5% des sociétés du bâtiment sont labellisées RGE, soit environ 65.000 entreprises, sur 1,3 million. À en croire la Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier), elles seraient 16%... Une chose est sûre: elles sont rares et mal réparties sur le territoire. En Corse, selon les calculs de Heero, seules 0,65% des entreprises seraient RGE ou 1,3% en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 1,8% en Île-de-France contre 7,6% dans les Pays de la Loire, 7,4% en Bourgogne-Franche-Comté ou en Bretagne et 7% en Normandie.

Zones touristiques côtières

En intégrant le nombre d’artisans accessible à 30 minutes de transports et en le rapportant au nombre de logements du secteur, Heero en déduit des niveaux de tension de Très faible à Très forte (voir carte ci-dessous) . Si les grandes villes du pays sont globalement des zones de fortes tensions, cela n’empêche pas certaines grosses aires urbaines de tirer leur épingle du jeu avec de nombreuses entreprises situées en banlieue. C’est le cas autour de Paris, Lyon ou Strasbourg alors que c’est très compliqué dans les secteurs de Nantes ou de Bordeaux. «On constate que les zones les plus en tensions sont les zones touristiques côtières dans lesquelles les professionnels sont peu implantés, avec la volonté de ne pas avoir une activité uniquement saisonnière, mais aussi les zones montagneuses en raison des difficultés d’accessibilités», souligne Romain Villain, directeur général de Heero.

Et si l’on se penche spécifiquement sur les passoires thermiques en rapportant les artisans disponibles sur place au nombre de logements classés F ou G, on obtient encore une cartographie différente. Cette fois-ci, la tension est globalement plus faible sauf dans certaines régions côtières ou en montagne. Il semble bien que ce soit là que se concentrent tous les freins possibles, entre manque de professionnels, difficulté d’accès, densité de logements et forte concentration de passoires. Il reste encore bien du pain sur la place avant de pouvoir espérer généraliser les rénovations énergétiques.