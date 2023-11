Crise du logement neuf : faut-il encore investir dans le crowdfunding immobilier ?

(Crédits photo : Pixabay - annca )

D'années en années, le crowdfunding immobilier affiche des montants de collecte record. Ce n'est pas moins de 1,607 milliards d'euros qui ont été collectés en 2022 selon le baromètre du crowdfunding immobilier publié par Mazars en février 2023. Avec 1 628 projets financés et une progression en volume de collecte de 40,2 % par rapport à 2021, le succès du crowdfunding ne fait aucun doute.

Cette pratique qui consiste à prêter à des promoteurs immobiliers ou des marchands de bien des fonds dans le but de financer des projets immobiliers a séduit les Français ces dernières années. Pour autant, la santé insolente du crowdfunding immobilier pourra-t-elle durer ? Alors que le logement neuf connaît une crise majeure, quelles peuvent être les répercussions sur le crowdfunding immobilier ? Comment investir dans ce contexte ? Éléments de réponse.

Crowdfunding immobilier : quelles menaces pèsent sur le secteur ?

La crise du logement fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Après la pénurie des matières premières et l'explosion des coûts post-covid, l'inflation s'est installée dans la durée et pèse sur toujours sur les coûts. Notez aussi que les normes et contraintes réglementaires dans le neuf augmentent aussi les coûts, notamment les normes énergétiques et la fameuse RE2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et qui a fait gonfler les prix de 5 % environ selon les professionnels du secteur.

À cela s'ajoute désormais la crise du crédit. La hausse des taux directeurs des banques centrales a entraîné une hausse massive du taux des crédits immobiliers, une hausse marquée depuis 2022 et qui s'est encore accélérée en 2023. Selon l'Observatoire Crédit Logement, le taux moyen des crédits immobiliers atteignait 3,77 % au 3ème trimestre 2023 contre 3,31 % au 2ème trimestre 2023 et 2,83 % au premier trimestre 2023. En six mois, le nombre de crédits accordé par les banques a presque été divisé par deux.

Tous ces facteurs pèsent sur le marché immobilier et par conséquent rejaillissent sur le crowdfunding immobilier, augmentant les risques.

A lire aussi : Le crowdfunding immobilier : placement miracle ?

Crowdfunding immobilier : quels leviers de croissance portent l'industrie ?

Cependant, le crowdfunding n'a pas dit son dernier mot. Il bénéficie toujours d'un besoin criant de logements. La demande est en effet encore structurellement supérieure à l'offre. Redirection vers l'ancien. On estime le déficit structurel à 500 000 nouveaux logements neufs par an en France.

Et puis le crowdfunding immobilier est un moyen détourné de se positionner sur le marché immobilier, un marché qui rassure les Français parce que moins volatil que les marchés actions et parce qu'il permet de financer un bien tangible. De plus, le rendement reste assez élevé, de l'ordre de 6 % à 12 % (pour 2022, le TRI est de 9,2 % selon le Baromètre 2022 du crowdfunding Mazars et Financement Participatif France du 9 février 2023). Et l'horizon d'investissement de quelques années seulement peut aussi séduire des investisseurs désireux de récupérer leur mise assez vite. Enfin, le crowdfunding immobilier est très accessible avec un ticket d'entrée de 1 000 euros le plus souvent, et parfois même des projets accessibles dès 100 euros d'investissement. Autant de facteurs qui devraient soutenir la croissance du crowdfunding dans les mois et années à venir.

Crowdfunding immobilier : quelles précautions prendre pour investir dans les mois à venir ?

Vous voulez sauter le pas mais ne savez pas trop comment vous y prendre pour mettre toutes les chances de votre côté dans le contexte actuel ? La première chose à faire, c'est de diversifier son investissement dans le crowdfunding immobilier. Il est primordial d'investir dans de nombreux projets plutôt que dans un seul. La diversification numéraire est importante.

Elle doit aussi vous permettre de mettre en place une diversification par type de projet (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, rénovation de locaux, construction de locaux neufs, etc.) pour couvrir un large spectre d'investissements immobiliers. Vous devrez aussi investir via différents promoteurs et/ou marchands de bien, en ayant au préalable vérifié la solidité financière de l'opérateur. Il sera également opportun de participer à des projets issus de plateformes différentes pour diluer le risque.

Enfin, n'investissez pas des sous dont vous aurez besoin rapidement. Le contexte actuel compliqué devrait sans grande surprise engendrer des retards. Et si les opérations sont décalées, les investisseurs récupèrent leur mise plus tard qu'initialement prévue. Il peut cependant s'agir d'une opération financière pas si mauvaise que cela pour l'investisseur car pendant ce temps, les intérêts continuent de courir, voire grimpent si des pénalités de retard sont appliquées. Mais il faut financièrement être en mesure de supporter que l'échéance du placement soit différée.