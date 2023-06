Crédit immobilier : bonne nouvelle pour les emprunteurs plombés par le taux d'usure

Le taux d'usure sera actualisé tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2023. Illustration. (Pixabay / rawpixel)

Le gouvernement a décidé de prolonger la mensualisation de la révision du taux d'usure au moins jusqu'à la fin de l'année 2023. Il espère ainsi faciliter l'accès au crédit immobilier alors que le marché du logement est en crise.

Le gouvernement a dévoilé ce dimanche 4 juin une série de mesures pour faire face à la crise du logement . Parmi elles, le prolongement de la mensualisation de la révision du taux d'usure jusqu'à fin 2023. Objectif : éviter que ce taux « ne devienne un blocage » . Une bonne nouvelle donc pour les emprunteurs puisque ce taux bloque de nombreux dossiers en raison de la flambée des taux d'intérêt ces derniers mois.

Un taux d'usure mensualisé jusqu'à fin 2023

Le taux d'usure est en effet le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter de l’argent. Il peut donc empêcher certains ménages français d'avoir accès au crédit immobilier. En temps normal, il est réévalué tous les trois mois par la Banque de France. Mais, face à un marché en crise, le gouvernement avait validé en février dernier une actualisation mensuelle de ce taux. Cette mesure, qui devait prendre fin le 1er juillet 2023, va donc être prolongée au moins jusqu'à la fin de l'année.

Les établissements bancaires ont ainsi une plus grande marge de manœuvre pour s'adapter à cette donnée et peuvent augmenter plus régulièrement leur taux. Avec un délai de trois mois, le taux d'usure avait en effet tendance à ne plus être en adéquation avec la réalité du marché et de nombreux ménages se retrouvaient dans l'impasse.