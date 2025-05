SCPI : faut-il investir dans la pierre-papier pour booster son épargne en 2025 ?

Faut-il investir dans les SCPI en 2025 ? ( Crédits photo: © maurice Norbert - stock.adobe.com)

3,5 milliards d'euros : voici le montant investi dans les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) par les Français en 2024. Mais est-il intéressant de continuer à miser sur ces placements cette année ?

Après une année 2024 marquée par la hausse du rendement moyen des Sociétés civiles de placement immobilier, faut-il encore investir dans ce type de placement en 2025 ? Le point sur la situation et sur les évolutions possibles.

Un rendement moyen de 4,72 % pour les SCPI en 2024

Chaque année, l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) publie le rendement moyen atteint par les SCPI. Bonne nouvelle : en 2024, celui-ci a augmenté de 0,20 %, atteignant 4,72 %, contre 4,52 % en 2023 et en 2022. Pour comparaison, le rendement moyen des fonds euros , dont le capital est garanti, était d'environ 2,60 % sur la même période, net de frais. 3,5 milliards d'euros ont en outre été investis au sein des SCPI via une assurance-vie ou un PER.

Toutes les SCPI ne poursuivent néanmoins pas la même stratégie d'investissement, et les rendements moyens peuvent varier d'une catégorie à une autre. Ainsi, les SCPI "santé et éducation" sont en retrait, avec un rendement moyen de 4 % sur l'année 2024. Le trio de tête, quant à lui, est composé des SCPI "commerces" avec 4,9 % de moyenne, des SCPI "logistique", avec 5,6 %, et des SCPI "diversifiées", qui prennent la première place du classement avec 5,8 % de moyenne.

A lire aussi : Fiscalité : 4 questions pour savoir comment bien déclarer les revenus des SCPI

Un contexte de baisse des prix de souscription de certaines SCPI

La hausse du rendement des SCPI en 2024 ne doit pas faire oublier un autre constat : de nombreuses SCPI avaient dû revoir leurs prix de souscription à une ou plusieurs reprises au cours de l'année 2023 et/ou les réévaluer en 2024. En effet, les Sociétés civiles de placement immobilier n'ont pas échappé aux difficultés rencontrées par le marché de l'immobilier au cours de ces dernières années. Selon l'Aspim, en 2024, 24 % des SCPI ont ainsi fait baisser leur prix de souscription.

Parmi les SCPI les plus touchées par ce phénomène, on trouve les SCPI de bureaux, dont la baisse moyenne a atteint les -7,1 % en 2024, et les SCPI "santé et éducation", avec -4,7 %. Seules les SCPI résidentielles et les SCPI diversifiées ont tiré leur épingle du jeu, avec une augmentation du prix de leurs parts à la souscription respectivement de 0,5 % et 0,1 %. Les SCPI de commerces, de leur côté, ont connu un léger repli de -0,4 %, toujours selon les données de l'Aspim.

Faut-il continuer à investir dans des SCPI en 2025 ?

Bien que les performances passées ne préjugent pas de celles à venir, la hausse du rendement des SCPI en 2024 peut sembler de bonne augure, malgré la baisse des prix de souscription. Etant donné les écarts entre les différentes catégories de SCPI, il est néanmoins important de faire le bon choix pour assurer la pérennité de son portefeuille d'investissement. Pour Gilles Belloir, directeur général de Placement-direct, "En 2025, ce sont les SCPI jeunes et diversifiées qui ont le vent en poupe, car elles sont en position d'investir avec des valeurs d'immeuble plus faibles grâce à la baisse des prix".

Par ailleurs, le directeur général de Placement-direct rappelle qu'un investissement dans la pierre-papier doit être envisagé sur du long terme : "Pour investir dans une SCPI, il faut avoir au minimum 8 ans devant vous", notamment pour permettre l'amortissement des frais à l'entrée. Enfin, Faïz Hebbadj, président de Norma Capital, rappelle une règle essentielle en matière d'investissement : "Diversifier le portefeuille n'est pas une option, c'est une nécessité".