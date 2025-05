Contrôle technique à petit prix : nos astuces pour économiser / iStock.com - industryview

Pourquoi le prix du contrôle technique a-t-il augmenté ?

En moyenne, le prix du contrôle technique est de 78 € mais cela peut être plus selon les centres. Mais pourquoi a-t-il augmenté ces dernières années ? La principale raison est la suivante : il a été renforcé. En 1992, seuls 52 points étaient contrôlés avant de passer à 123 en 2018 et, désormais, 133. Néanmoins, en suivant quelques astuces, il est possible de réaliser des économies. Note : le contrôle technique est obligatoire. Si sa date est dépassée, vous vous exposez à une amende de 135 € à payer sous 45 jours (sinon, son montant passe à 750 €).

Soyez à l’affût des promotions

De nombreux centres de contrôle technique proposent régulièrement des offres intéressantes comme, par exemple, le contrôle à 79 € au lieu de 89 €. Sur Internet, vous pouvez aussi chercher des codes pour bénéficier d’une remise sur votre contrôle technique.

Comparez les prix

Tous les centres ne pratiquent pas les mêmes prix. Il est donc conseillé de comparer les tarifs de ceux qui se trouvent près de chez vous. Rendez-vous sur leurs sites Internet où vous pourrez vous renseigner mais aussi prendre rendez-vous. Pour vous aider à faire des économies, le Gouvernement a mis en ligne un comparateur officiel. Il vous suffit de vous rendre sur le site prix-controle-technique.gouv.fr.

Anticipez le contrôle

Pour éviter la contre-visite qui peut coûter une vingtaine d’euros, vérifiez certains points vous-même. Vos phares fonctionnent-ils correctement ? Vos pneus sont-ils suffisamment gonflés ? Ont-ils besoin d’être remplacés (regardez le témoin d’usure) ? Votre plaque d’immatriculation est-elle visible et correctement fixée ? Nul besoin d’être mécanicien pour vérifier ces points et d’autres encore. Il vous est également possible de prendre rendez-vous chez votre garagiste habituel afin de lui demander un pré-contrôle technique. Si des réparations sont nécessaires, vous pourrez les faire avant le contrôle technique et ainsi éviter la contre-visite.

Choisissez le bon créneau

À l’approche des vacances, et plus particulièrement des congés d’été, de nombreuses personnes veulent faire contrôler leur véhicule. Certains centres proposent alors des prix avantageux. C’est également le cas lors de certains moments de la journée et/ou de la semaine. Parfois, les contrôles techniques proposés le soir ou durant les week-ends sont plus chers que ceux réalisés durant la journée en semaine. Les tarifs sont obligatoirement indiqués à l’entrée de votre centre.

Contactez votre assurance

Les compagnies d’assurance (mais aussi les mutuelles) nouent des partenariats avec différents centres de contrôle technique. Vérifiez donc auprès de la vôtre si vous pouvez bénéficier d’offres avantageuses auprès de leurs partenaires. 15 % de remise sur le contrôle technique, par exemple, ce sont 13,5 € d’économisés sur un contrôle à 90 €. Sachez aussi que certaines compagnies d’assurance proposent des contrôles gratuits auprès de garages partenaires. Un e-mail vous est envoyé pour vous indiquer la marche à suivre.