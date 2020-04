Coronavirus : « Les prix immobiliers vont baisser, mais pas s'effondrer »

Patron de MeilleursAgents.com, site leader de l'estimation en ligne (300 collaborateurs, 12 000 agences partenaires), Sébastien de Lafond prône la carte digitale pour empocher la mise dans un marché immobilier bousculé par l'épidémie de Covid-19.

Le Point : Qu'a changé l'épidémie de coronavirus dans votre organisation interne ?

Sébastien de Lafond : Entre le 13 et le 16 mars, 100 % de nos effectifs ont été mis en télétravail. Ce basculement avait été en quelque sorte « préparé » afin de faire face aux récents mouvements sociaux des Gilets jaunes et aux grèves de transports en commun. Nous avions accentué le transfert des plateaux téléphoniques et informatiques, davantage de personnel œuvrant ainsi à distance de notre siège parisien du boulevard Haussmann. Cette dématérialisation plus ou moins forcée convient d'ailleurs assez bien à certains spécialistes des départements marketing ou data science, aux profils techniques d'ingénieurs aimant bien travailler au calme pour réfléchir et coder. Nos réunions rituelles (standing meeting) étaient déjà institutionnalisées en mode hybride, avec des collaborateurs présents physiquement dans nos bureaux, et d'autres connectés par écrans interposés. Coronavirus oblige, tout le monde se retrouve aujourd'hui à l'ouvrage en mode digital.

