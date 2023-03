Copropriétés : les impayés de charges ont explosé en quelques années

Le nombre de copropriétés affichant plus de 20 % d'impayés a doublé par rapport à 2021 et a presque été multiplié par six en cinq ans. (Free-Photos / Pixabay)

Plus de 70 % des copropriétés ont été confrontées à un taux d’impayés de plus de 20 % en 2022. Un chiffre en hausse, qui a doublé en un an et a même été multiplié par 6 en cinq ans.

Les impayés de charges ont explosé dans les copropriétés en 2022. Selon le dernier rapport annuel du registre national des copropriétés, plus de 70 % des copropriétés analysées ont un taux d’impayés supérieur à 20 %. Un chiffre qui représente le seuil d’alerte de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), qui classe les taux en fonction des risques financiers, rapporte BFM Immo .

Prix de l’énergie en hausse mais pas seulement

Et la hausse est importante. Le nombre de copropriétés affichant plus de 20 % d'impayés a doublé par rapport à 2021 et a presque été multiplié par six en cinq ans. Plusieurs départements sont particulièrement concernés, comme l’indique RMC : les départements d’Outre-mer, Paris, la Seine-Saint-Denis, la Corse mais aussi les Bouches-du-Rhône.

Plusieurs explications à cette hausse des impayés. Notamment les prix de l’énergie, qui pèsent toujours un peu plus dans le budget des ménages et viennent alourdir les charges. Dans les plus grandes copropriétés, le budget a ainsi augmenté de 10 % selon une étude de Matera, spécialiste des syndics.

Les travaux plus chers dans certains immeubles

Mais le coût des travaux peut également expliquer cette augmentation. Et pas spécialement ceux liés aux enjeux énergétiques. Depuis quelques années, le coût des matières premières ou matériaux de construction a augmenté.

Selon le calcul annuel moyen par copropriétaire effectué par l’Anah en fonction les années de construction, les immeubles construits entre 1961 et 1974 sont ceux qui payent les travaux les plus chers. Le montant moyen était de 10 000 euros par copropriétaire en 2022. Un chiffre important, qui a presque doublé en cinq ans.