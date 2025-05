Intéressement et participation : est-il préférable de récupérer sa prime ou de la placer ?

Prendre le cash ou placement en épargne salariale un choix crucial pour les salariés (© Pixavril - stock.adobe.com)

Bonne nouvelle : votre entreprise va vous verser une prime d'intéressement et/ou de participation. Maintenant, il vous faut choisir entre placer cet argent ou le récupérer directement. Que faire ?

Par Emilie Bouet,

Vous êtes employé d'une entreprise, et celle-ci va vous verser une prime d'intéressement et/ou une prime de participation aux bénéfices ? Grâce au bulletin d'option envoyé généralement entre le mois de mars et le milieu du mois de mai, vous pouvez choisir de récupérer directement la somme d'argent ou de la placer sur un plan d'épargne salariale . Une décision qui n'est pas dépourvue de conséquences. Alors, quel est le meilleur choix à faire ?

Choix n° 1 : récupérer directement sa prime d'intéressement ou de participation

Sur le bulletin d'option transmis par votre employeur, deux grands choix figurent : récupérer le cash ou placer cette somme d'argent. Tentante, cette première possibilité permet de disposer immédiatement de sa prime afin de la placer sur un contrat d'épargne ou de la dépenser. Mais attention : en récupérant directement votre prime, son montant entrera dans la liste de vos revenus imposables perçus en 2025, et elle sera donc imposée à l'impôt sur le revenu.

Vous êtes non-imposable ? Dans ce cas, vous toucherez la même somme d'argent que vous décidiez de récupérer directement votre argent ou de l'investir dans un plan d'épargne salariale. Seuls les prélèvements sociaux seront dus, et ce quel que soit votre choix. En revanche, les salariés imposables verront le montant de leur prime nette, une fois l'impôt sur le revenu payé, réduit, et ce d'autant plus qu'ils se trouveront dans une Tranche marginale d'imposition (TMI) élevée.

Choix n° 2 : placer son bonus sur un plan d'épargne salariale

Vous voulez éviter d'avoir à vous acquitter de l'impôt sur le revenu sur votre prime d'intéressement ou de participation ? Dans ce cas, vous avez tout intérêt à placer la somme promise sur un plan d'épargne salariale. Mais attention : en contrepartie de cet avantage fiscal, les fonds placés sont bloqués pendant un certain temps. Sur un Plan d'épargne entreprise, ou PEE, ce délai est en principe de 5 ans, mais plusieurs cas de déblocage anticipé sont envisageables.

Sur un Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou sur un Plan d'épargne retraite (PER COL ou Pereco), l'argent placé est en revanche bloqué jusqu'à la retraite, et les cas de déblocage anticipé sont nettement moins nombreux. Chaque salarié est libre d'investir la totalité de sa prime sur l'une ou l'autre de ces catégories de plans d'épargne salariale, ou de répartir le montant de sa prime sur un Plan d'épargne entreprise et sur un Plan d'épargne retraite.

Que se passe-t-il en l'absence de choix du salarié ?

Vous avez oublié de faire connaître votre décision à votre employeur ? Votre réponse lui est parvenue trop tard ? Dans ce cas, un choix par défaut est prévu. Celui-ci est identique pour les primes d'intéressement et pour les primes de participation. En l'absence de choix, ces sommes d'argent sont investies sur un plan d'épargne salariale. Autrement dit : les primes sont alors bloquées à minima pendant une durée de 5 ans, hors cas de déblocage anticipé.

Par défaut, la moitié de la prime de participation est en outre placée sur un Plan d'épargne retraite, qu'il s'agisse d'un Perco ou d'un Pereco. L'argent est alors bloqué en principe jusqu'à ce que le salarié concerné prenne sa retraite. Par ailleurs, dans tous les cas, les sommes placées sont investies sur des fonds dits "prudents" ou sur des fonds monétaires, dont le rendement est souvent très faible. L'épargnant peut néanmoins effectuer des arbitrages a posteriori afin d'améliorer la rentabilité de son contrat.