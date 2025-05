Vos enfants sont inscrits à la cantine ? Vous pourriez profiter de ce crédit d’impôt méconnu

Les frais de cantine comprennent également la garde des enfants de moins de six ans durant ce temps, dépense qui ouvre droit au crédit d’impôt. Illustration. (HANS / PIXABAY)

Une subtilité qui peut rapporter gros à l’heure de faire sa déclaration de revenus. La plupart des parents le savent : les frais engagés dans le cadre de la garde de ses enfants de moins de six ans hors du domicile ouvrent le droit à un crédit d’impôt équivalent à 50 % de ces dépenses, dans la limite de 3.500 euros par an et par enfant. Or, si ces frais peuvent être des sommes versées à des assistantes maternelles agréées, des crèches ou encore des haltes garderies, ils concernent aussi une partie des frais de cantine, comme l’explique L’Internaute , le 14 mai 2025.

Une part liée à la garde

En effet, les frais éligibles au crédit d’impôt concernent aussi la garderie scolaire assurée dans le cadre du temps périscolaire par des animateurs employés par la mairie. Or, de la même manière, des animateurs s’occupent aussi de l’encadrement de la cantine.

Les frais de cantine comprennent donc la garde des enfants de moins de six ans durant ce temps, dépense qui ouvre elle aussi le droit au crédit d’impôt. Dans le paragraphe 140 de l’article consacré à ce crédit d’impôt, le Bofip (Bulletin officiel des finances publiques - impôts) précise toutefois que l’assiette de ce coup de pouce fiscal « est constituée des dépenses effectivement supportées au titre des seules dépenses liées à la garde des enfants » . Les frais de nourriture, eux, ne sont pas pris en compte, comme le confirme le site de l’administration française .

Un document à réclamer

Mais pour reporter cette dépense et bénéficier du crédit d’impôt, encore faut-il pouvoir distinguer les frais de garde et les frais de nourriture dans le montant total. Or, de nombreuses mairies ne proposent pas de détail sur le relevé qu’ils adressent aux parents. « C’est vraiment scandaleux que les parents soient dépendants de leur mairie pour pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal national » , a ainsi déploré une mère de famille auprès du Parisien . D’autant qu’il s’agit potentiellement de sommes importantes.

Concrètement, si les frais de cantine s’élèvent à 1.000 euros par an pour un enfant de moins de 6 ans et que 50 % de cette somme relève des frais d’encadrement, les parents pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt de 250 euros. Cette somme réduirait ainsi l’impôt sur le revenu ou reviendrait directement dans la poche des foyers non imposables. En conséquence, de nombreuses familles demandent désormais une facture avec le détail aux mairies. Celles qui ont déjà envoyé leur déclaration de revenus pourront formuler une réclamation une fois qu’elles auront récupéré le document.