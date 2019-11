Compte personnel de formation : une appli pour changer la donne

Intégré au Compte personnel d'activité (CPA), le Compte personnel de formation (CPF) permet aux salariés ainsi qu'aux personnes en période de chômage de suivre une formation qualifiante. Alimenté en euros, et non plus en heures, depuis le 1er janvier 2019, le CPF va devenir accessible via une application smartphone dédiée à partir du début du mois de décembre.

iStock-izusek

Le compte personnel de formation

Une appli pour tout régler

Le droit à la formation

Le CPF, qui a remplacé le DIF (Droit individuel de formation), recense les droits acquis par un salarié tout au long de sa carrière et jusqu'à son départ à la retraite. Il permet d'accumuler des euros afin d'aider le salarié à financer les formations de son choix, pendant ses périodes d'activité ou de chômage. Cette alimentation en euros date de janvier 2019, en remplacement d'une alimentation en heures. Les heures accumulées ont ainsi été commuées en euros, à raison de 15 € par heure. Chaque salarié à temps complet a désormais droit à 500 € par an sur son CPF (plafonné à 5000 €) et les non qualifiés à 800 € (plafonné à 8000 €). Le CPF offre la possibilité d'acquérir une qualification (titre professionnel, diplôme...), un socle de connaissance et de compétences, de réaliser un bilan de compétences ou encore d'être accompagné pour une VAE (Validation des acquis de l'expérience). Le compte personnel de formation permet en outre de financer son permis de conduire (code de la route et épreuve pratique), de créer ou reprendre une entreprise ou, pour les volontaires en service civique et les bénévoles, d'acquérir les compétences pour exercer leurs missions.Pour faire valoir ses droits au CPF et s'inscrire à une formation, il fallait jusqu'ici se connecter à son compte personnel d'activité. À partir du mois prochain, tout sera désormais accessible au sein d'une simple application mobile. C'est la Caisse des Dépôts qui est à l'origine du développement de cette appli. Celle-ci devrait être « un gigantesque magasin numérique de la formation » expliquait le directeur de la formation professionnelle de l'institution financière au Figaro en août dernier. Les organismes de formation ont reçu un courrier depuis septembre les invitant à télécharger leurs catalogues sur la plateforme. Ils devront respecter les nouvelles règles en vigueur qui les obligeront à répondre à une demande sous 48 H. Par ailleurs, le titulaire d'une inscription aura jusqu'à 7 jours ouvrés avant le début de la formation pour se rétracter. Les organismes de formation seront surveillés et des sanctions sont prévues en cas de manquement. Quant au salarié, il pourra sur cette appli faire son choix entre des milliers d'offres de formation et payer directement l'organisme avec les euros qu'il détient sur son compte CPF. Autre nouveauté, l'utilisateur pourra évaluer les organismes et les formations, comme sur AirBnb ou Trip Advisor.Le CPF est accessible à toute personne salariée, exerçant une profession libérale ou non salariée, tout conjoint collaborateur ou encore à la recherche d'un emploi. 33 millions de Français dont le compte est alimenté peuvent profiter de leur CPF. 76 % d'entre eux ignorent pourtant les droits qu'engendre le CPF.