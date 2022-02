Comment les retraités épargnent-ils ?

Quels sont les supports d'épargne préférés des retraités ? ( Crédits: 123RF)

Les retraités représentent 23 % de la population française mais détiennent près de 50 % du patrimoine total des ménages. Le Cercle de l'épargne vient de publier une étude sur le comportement d'épargne de cette population.

Les retraités sont également des épargnants

Avec la mise en place de la Sécurité sociale en 1945, et la montée en puissance des retraites complémentaires, la pauvreté chez les retraités a été en grande partie éradiquée. Si au début des années 1970, quand la France comptait 5 millions de retraités, deux millions touchaient le minimum vieillesse, en 2020, sur les 17 millions de retraites, seuls 600.000 en sont attributaires.

Selon le Cercle de l'épargne, cette amélioration des revenus leur permet de maintenir, voire de renforcer, leur effort d'épargne. Ils sont, à plus de 75 %, propriétaires de leur résidence principale et ont achevé le remboursement de leur prêt. Ils ont de ce fait une capacité d'épargne supérieure à la moyenne des Français, d'autant plus qu'avec l'âge certaines dépenses ont tendance à diminuer. Hors période de crise sanitaire, le taux d'épargne des ménages avoisine les 15 % du revenu. Chez les 60 / 69 ans, il atteint près de 18 % et 25 % chez les plus de 70 ans.

Du fait du principe d'accumulation, le patrimoine des ménages atteint son maximum entre 54 et 74 ans avant de décroître légèrement. Les retraités sont des acteurs économiques et financiers importants : ils détiennent près de 50 % du patrimoine total des ménages, alors qu'ils représentent 23 % de la population française.

L'immobilier et l'assurance vie sont les placements préférés des retraités

Les retraités placent l'immobilier et l'assurance vie en tête des placements intéressants.

Pour eux, la pierre est une valeur sûre qui ne s'effrite pas dans le temps. Être propriétaire de sa résidence principale est selon eux une nécessité pour la retraite. Ils considèrent que l'immobilier locatif permet tout à la fois d'améliorer ses revenus et de se constituer un patrimoine qui pourra être, le moment venu, transmis aux enfants.

Selon le Cercle de l'épargne, 54 % d'entre eux jugent que l'assurance vie est un placement intéressant en 2021. Cette proportion est néanmoins en recul par rapport à 2016 (70 %), probablement en raison de la baisse du rendement des fonds en euros.

Les retraités sont capables de prendre des risques : selon l'enquête du Cercle de l'Épargne / Amphitéa du mois de septembre 2021, ils sont 39 % (comme l'ensemble des Français), à juger les actions intéressantes. L'image de ce placement s'améliore nettement chez les retraités (+ 14 points de 2016 à 2021). La bonne tenue des valeurs boursières y est probablement pour beaucoup.

Les retraités placent l'immobilier parmi les placements les plus rentables (39 %, soit le même taux que pour l'ensemble de la population). Ils placent les actions et les unités de compte en deuxième position. Toutefois, 29 % des retraités estiment qu'aucun placement n'est rentable, contre 19 % des jeunes de 18 à 24 ans et 25 % pour l'ensemble de la population.

Les retraités et les taux bas

Face à la baisse des rendements des produits de taux, les retraités qui sont plus averses aux risques que le reste de la population, sont 42 % à estimer qu'il n'y a pas de solution, contre 33 % pour l'ensemble des sondés. Au-delà de cette non-réponse, ils estiment que l'immobilier et les fonds euros constituent les meilleures solutions. D'une manière générale, les épargnants estiment que les produits qu'ils détiennent sont les plus adaptés à la baisse des taux.