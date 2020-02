Comment Hidalgo compte rendre la végétalisation obligatoire à Paris

Si elle est réélue, la maire de Paris compte rendre obligatoire les projets d'agriculture urbaine dès 200 m² de toiture.

La verdure est visiblement au centre de la campagne pour les municipales à Paris. Si la dernière proposition du candidat LREM, Benjamin Griveaux, visant à déplacer la Gare de l'Est pour la transformer en un Central Park parisien a surtout fait sourire, la proposition d'Anne Hidalgo d'une végétalisation à marche forcée pourrait faire grincer quelques dents. Après les mesures incitatives et autres permis de végétaliser, la maire compte rendre certaines mesures obligatoires.

Dans une interview accordée ce week-end au JDD, où elle s'émerveillait notamment du retour des renards sur la petite ceinture de la capitale, l'élue déclare vouloir rendre obligatoire l'intégration de projets d'agriculture urbaine dans tous les projets immobiliers comptant au moins 200 m² de toiture. Soulignant qu'elle voudrait aussi «développer l'agriculture urbaine dans les copropriétés, sur les balcons, les toitures ou dans les cours d'immeuble», elle précise «celles-ci devront être débitumées». Des mesures qui s'accompagneraient d'un nouveau dispositif incitatif lancé auprès des propriétaires privés comme des bailleurs sociaux.

Une végétalisation du bâti qui s'accompagnerait par ailleurs de la création de quatre «forêts urbaines» (derrière l'Opéra, sur le parvis de l'Hôtel de Ville , devant la gare de Lyon et au pied de la tour Montparnasse), sans oublier une centaine de «miniforêts urbaines» ou encore «des dizaines de rues végétales et 100% piétonnes». Au final, seule Rachida Dati semble pour l'instant échapper à la surenchère végétale, Cédric Villani et David Belliard (candidat EELV) développant leur propre vision de la végétalisation de la capitale. Une situation qui permet à Anne Hidalgo de résumer le positionnement de sa rivale LR en ces termes: «elle est pro-voitures, anti-logements sociaux».