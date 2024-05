Comment ces passoires thermiques ont gagné jusqu’à 4 lettres sur leur DPE

Dans le 14e arrondissement de Paris, 37 logements ont vu leur DPE passer de F ou G à D ou C.

Plutôt que de rénover leur logement énergivore, les propriétaires préfèrent les mettre en vente sur le marché immobilier , par manque de moyens ou de désir de se lancer dans des travaux. C’est là où Jouvence, une marque d’Histoire & Patrimoine dédiée à la rénovation de logements anciens, lancée en juillet 2023, intervient. Elle achète des appartements que les propriétaires ne veulent pas ou ne peuvent pas rénover comme la résidence Belle Plaisance dans le 14e arrondissement de Paris, sa première réalisation d’envergure dans la capitale. Puis elle fait passer leur diagnostic de performance énergétique, DPE, de F ou G pour certains, à C . « L’immobilier devient par contrainte vertueux. On a vu la nécessité de se réinventer », lance Arnaud Baudel, directeur général délégué d’Histoire & Patrimoine.

Sur les 66 logements que compte l’immeuble de style Art déco construit en 1914, Plaisance en a acquis 37, du studio au trois-pièces. En l’espace de quatre mois, les appartements ont gagné trois ou quatre lettres sur son DPE. « On achète les appartements F et G, les vilains petits canards dont les gens ne veulent pas, les logements pas aux normes, désuets. On s’attaque aux logements fuis aujourd’hui et interdits demain », explique Arnaud Baudel. Jouvence a acheté les appartements au prix de 7000 à 8000 euros le mètre carré puis a effectué 1500 €/m² de travaux par logement et revend ensuite les logements pour 11.000 à 12.000 euros le mètre carré, « dans le haut du marché », comme le décrit Arnaud Baudel.

Isoler en gardant le charme des moulures

Quels travaux sont effectués? Le remplacement des fenêtres par des fenêtres double vitrage, l’isolation des murs et l’installation de radiateurs électriques à la place du chauffage au gaz et d’un chauffe-eau thermodynamique qui évalue sur quatre semaines la quantité d’eau consommée et calcule ensuite la quantité nécessaire en fonction de l’utilisation réelle d’eau. Les radiateurs sont connectés, ce qui permet de piloter à distance sa consommation.

Environ 14 appartements ont été vendus depuis janvier. Les acquéreurs sont pour le moment des investisseurs ou des propriétaires occupants ou des parents qui achètent un logement pour leurs enfants en étude. « Ils se disent qu’ils vont être sereins, sans travaux », souligne Arnaud Baudel. Le défi pour Jouvence, « c’est qu’il s’agit de 37 chantiers et non d’un seul. On ne veut pas retirer les cloisons et refaire chaque appartement mais s’adapter aux boiseries pour ne pas les enleve r», affirme Valentine Mabire, responsable de programmes chez Jouvence.

La société propose un autre service en plus de la rénovation des logements. Il s’agit du pack meublé. Pour 6500 à 8000 euros supplémentaires, une architecte d’intérieur aménage le logement, jusqu’à la petite cuillère. « Il ne reste plus qu’à poser les valises », assure Giovanna Mancini, l’architecte d’intérieur. « On sort de la case standard du mobilier scandinave et on personnalise nos intérieurs », ajoute-t-elle. La teinte poudrée dorée des luminaires dans le salon se retrouve dans la robinetterie dans la cuisine et la salle de bain. Les notes de couleur verte du canapé du salon font aussi écho aux parures de draps et à la crédence de la cuisine, créant un ensemble harmonieux. Une rénovation de grande ampleur dans ce cas-là, pas uniquement énergétique mais aussi esthétique.